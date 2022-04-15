刑事局23中高階警官調動名單曝　反黑科長調任6大隊大隊長

▲刑事局在14日發布23名高階警官調動，預計18日報到。（圖／記者吳杰澄攝）
記者邱中岳／台北報導
刑事局在14日發布調動，原本通訊監察科科長的林煒翔，調任刑事局代理科技犯罪防制中心主任、刑事局偵五大隊副大隊長陳文哲，調任刑事局偵五大隊大隊長，刑事局反黑科科長廖水池則調任偵六大隊大隊長，共計23名高階警官調動。
調動名單：
新任（代理）職務 ／ 姓名 ／ 現任職務／
1 兼代理本局科技犯罪防制中心主任／林煒翔／本局通訊監察科科長
2 本局偵五大隊副大隊長／陳文哲／本局偵五大隊大隊長
3 本局偵六大隊大隊長／廖水池／本局反黑科科長
4 本局反黑科科長／柯志仁／本局偵四大隊副大隊長
5 本局偵四大隊副大隊長／李名盛／本局偵八大隊副大隊長
6 本局偵八大隊副大隊長／許志雄／本局偵查科研究員
7 本局偵查科研究員／李建翰／本局公關室研究員（兼辦打詐中心業務
8 本局公關室研究員／何明賢／本局紀錄科研究員
9 本局偵防中心主任／陳瑞金／本局電偵大隊大隊長（兼辦局長室機要工作
10 本局電偵大隊大隊長／謝有筆／本局偵八大隊大隊長
11 本局偵八大隊大隊長／李明道／本局偵防中心主任
12 本局督訓科督察／巫建德／本局偵六大隊副大隊長（代理偵六大隊副大隊長
13 本局督訓科督察／粘迪超／本局偵一大隊副大隊長
14 本局偵三大隊副大隊長／李宏倫／本局毒緝中心研究員
15 本局偵查科研究員／陳桓主／本局公關室研究員
16 本局紀錄科研究員／林盟峰／本局偵查科研究員
17 本局偵查科研究員／林振耀／本局督訓科研究員
18 本局督訓科研究員／康資德／本局督訓科股長
19 本局研發科研究員／梁哲賓／本局通訊科研究員
20 本局通訊科研究員／吳坤龍／本局通訊科股長
21 本局指紋科研究員／張弘昌／本局鑑識科股長
22 本局國際科股長／游琇／本局公關室股長
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