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快訊／桃園疫情爆炸！神準科技炸出「114人確診」　市府擴大匡列中

▲▼ 0415桃園防疫記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲0415桃園防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市本土疫情大爆炸，今 （15）日炸出290例確診！市長鄭文燦在記者會中表示，這290例確診中，值得注意的是神準科技場的移工群聚，繼昨日傳出確診後，經衛生局緊急匡列採減，今日暴增了114例確診，其中有3人為本國籍員工，衛生局正持續擴大採檢員工共1054人，結果尚未出爐。

鄭文燦表示，今天的290例中，目前已完成疫調的有188人，而其中173人為既有的傳播鏈所新增的確診，其他則仍在疫調當中，或是感染源待釐清。而目前桃園的傳播鏈中，顯著重要的有22條，其他則為獨立個案或是較小型的傳播鏈。

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鄭文燦表示，值得關注的是神準科技群聚案，繼昨日傳出有移工確診後，市府緊急擴大匡列採減，今日移共採出有114人確診，而這其中有3人為本國籍員工，目前衛生局正在擴大採檢全廠共1054名員工，而第一輪的職場快篩結果均為陰性，但嚴格起見，全廠人員仍須PCR採檢，以確定傳播鏈是否擴散。

針對其他傳播鏈，鄭文燦則另外說明表示，屏東溯溪團部分，再新增8人確診，累計13人染疫，而這條傳播鏈很可能是因一同搭乘遊覽車，或到餐廳用餐所造成的群聚，目前該旅遊團的團員以及近距離接觸者已全數完成匡列居隔。

此外，專案採檢部分，鄭文燦表示，西安國小部分共採檢400人，新增5例確診；平興國小採檢121人，新增1確診；中原大學宿舍感染事件採檢769人，新增8確診；六和高中採檢139人，新增3確診；觀音國中採檢105人，新增1確診；國防大學採檢320人全數陰性；乖乖幼兒園採檢142人，新增6確診，目前全園停課10天；巴黎幼兒園採檢128人全數陰性；治平高中採檢194人全數陰性；永平商工採檢298人，新增3確診；大溪國小採檢159人全數陰性；陸軍某部隊採檢237人，新增1確診。

鄭文燦表示，專案採檢部分到達將進5千人，其中針對學校復課會再度進行全校快篩，以南勢國小為例，全校共1933人昨日進行快篩全數為陰性，而因停課期滿，學校已於今日復課，而未來針對校園部分，也會要求再復課前全校必須完成快篩，才得以復課。

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