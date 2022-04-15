LIVE／本土破千例「侯友宜自主健康監測7天」　新北最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布國內新增1209例本土個案，分佈19縣市。其中以新北市328例最多，其次依序為桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例等。新北市府於15時召開記者會，由副市長劉和然說明防疫最新進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

新北市政府昨日舉辦居家照護記者會，市長侯友宜與衛福部長陳時中都有出席，但活動後傳出現場有記者確診，侯友宜緊急快篩已排除感染，15日上午預定的東北角行程雖臨時取消，但下午的議會施政報告則會照常出席。

新北衛生局發言人高詩琪今上午表示，侯友宜第一時間得知後保持平常心，立刻進行篩檢，結果是陰性，現在健康狀況好，一切如常，因為在7天自主健康監測期間，上午活動有人潮，所以取消行程，之後侯友宜會每天自我篩檢，觀察健康狀況。



▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



