　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強生繳清「派對門」罰金拒下台　5月選舉成能否留任關鍵

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生不願下台，也想力求連任。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

在封城期間違反防疫規定的首相強生今天遭警方開罰。他晚間聲明已付清100英鎊罰金、再次對民眾道歉。他表示，理解民眾的憤怒，也誠心接受民眾有權期待擁有更好的政府，但表態不願辭職下台。

他指出，如今他的責任感反而更加強烈，一心要實踐對英國民眾首要關切議題的承諾：強化經濟、創造就業機會、提升英國整體國力、減輕民眾的能源費用負擔。另一個重要任務則是確保俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭潰敗。

強生強調，將「心懷謙卑」推進工作，但堅決履行職務，做對國家最好的事。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19疫情大流行期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，引發民眾強烈反彈，工黨等在野黨紛要求強生下台。

警方仍在調查「派對門」涉及的12場聚會，強生恐怕出席了其中至少4場。唐寧街10號一名發言人今天稍早表示，倫敦都會區警察局對強生發出定額罰金通知單（Fixed Penalty Notice），理由是他2020年6月19日下午兩點至三點期間在唐寧街10號的「內閣會議室」（the Cabinet Room）參加了一場兩人以上的聚會。

由於警方的調查工作還沒結束，強生未來可能接到更多罰單。

強生晚間透過聲明「還原」他2020年6月19日的行程。根據說明，他當天早上7點多開始工作，在唐寧街10號主持了8場會議，其中一場的主題是COVID-19應對策略。他接著參觀位於東英格蘭的一所學校，離開唐寧街超過4小時。

強生表示，奔波之餘，由於當天剛好是他的生日，同事們下午兩點多在內閣會議室為他舉辦一個不到10分鐘的聚會。他強調，他「坦率以告」，當時他確實沒想到這個聚會可能違反防疫規定。

強生指出，警方顯然與他意見相左，而他「完全尊重」警方調查結果。

警方對總計約30名官員和「派對門」相關人士開罰，包括強生、他的妻子凱莉（Carrie Johnson），以及財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。凱莉和蘇納克都已繳清罰款。

蘇納克晚間聲明，他同樣是因為出席6月19日在唐寧街的聚會遭罰，並對此在聲明中兩度表示歉意。

他指出，有官銜的人確實必須嚴格遵守法規以確保公眾信任，他尊重警方的裁罰。

不過，一如強生，蘇納克表態不願辭職，將「致力服務英國人民」，尤其是在這個充滿挑戰的時期。

自「派對門」爆發以來，強生屢遭各界批評「雙標」、缺乏誠信、低估他人智商、藐視和誤導國會、為保官位不擇手段。他曾向心腹透露，將捍衛首相職位到底，只有火力強大的裝甲師能將他拖出官邸。

雖然「政治生存能力」絕佳挺過多次考驗，2月差一點就要面臨保守黨同志對他發動「不信任投票」時，「正好」俄羅斯全面入侵烏克蘭，轉移英國政壇和社會的注意力，但強生如今是第一位遭警方依據刑事調查事證裁罰的英國首相。

作為執法工具，定額罰金適用程度較輕的違規行為，在英格蘭也普遍用於懲戒違反防疫規定的民眾。遭開罰的人需在28天內繳清罰金，否則將留下刑事紀錄。若強生不服警方裁罰並訴諸法院，他需承擔申訴失敗後留下案底的風險。

無論在對外事務的表現為他在國內外贏得多少讚許，隨著5月初英國即將舉行地方選舉，「派對門」恐怕仍將是強生軟肋。

總部位於倫敦的市場與民意調查公司Savanta ComRes今天發布的一項民意調查顯示，超過6成英國民眾認為強生應辭職下台，近6成民眾認為曾被視為首相熱門人選的蘇納克應下台。

另一家位於倫敦的市場與民意調查公司Opinium也發現，約6成民眾認為強生和蘇納克應下台，但持相同意見的保守黨選民不到3成，約64%保守黨選民希望強生留任。

強生今年1至2月間面臨部分同黨議員醞釀對他發動不信任投票。不過，當時許多議員也表示，將視警方刑事調查結果決定是否參與撤換黨魁。

今天包括外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣巴特爾（Priti Patel）等高階官員紛紛表態力挺強生，內閣呈現一片團結景象。

強生是執政黨保守黨的黨魁。撤換黨魁的程序由黨團1922委員會（1922 Committee）啟動，若保守黨360名國會議員中有15%、即54人致函委員會主席表達訴求，即可對黨魁發動不信任投票。1922委員會由未在內閣任職的下議院議員組成。

根據英國各家媒體所掌握消息，2月初即已有超過40名議員向1922委員會發出相關信函。

目前休會的下議院將於下週復會，內閣辦公廳資深官員格雷（Sue Gray）預期將在新會期發布較1月底所公布版本更完整的「派對門」調查報告。報告內容預料將對強生十分不利。

儘管「派對門」衝擊強生和保守黨形象，強生是否能領導保守黨贏得5月選舉，恐怕會是他能否留任的關鍵。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
停課新標準今上路！　8大QA一次看
女大生分手前想刪壞壞照　偷看砲友手機「驚見7女」
PLG「口罩長髮妹」神到了！　被拍10分鐘超清晰
陳時中參選時間點曝！　她揭「衛福部長、指揮官」人選
快訊／國軍教召首例染疫！　接觸者篩檢結果出爐
高雄明天大停水　名單曝光！5行政區逾20萬戶受影響
區間測速出包？　重機男「25秒騎1.2km」噴1萬2
快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里
影／鈴木誠也2戰3轟登全壘打王　美球迷狂讚「日本鱒魚」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

美國擴大軍援烏克蘭　新一輪總額估達218億元

澤倫斯基提議第4度換俘　逮普丁親密盟友換烏軍弟兄

拜登說出口了！　首次稱普丁在烏克蘭搞「種族滅絕」

紐約地鐵槍擊涉案人身分曝！　丟煙霧彈掃射人群釀29傷10中彈

強生繳清「派對門」罰金拒下台　5月選舉成能否留任關鍵

叛國「烏奸」被捕！　澤倫斯基曝「普丁緊密盟友」上手銬狼狽照

乘客慌逃影片曝！槍手丟煙霧彈狂開槍　紐約地鐵增至29傷10人中彈

淫亂女教師和7名未成年學生「造浪」　狂傳私密照下場曝

普丁稱和談走進死胡同　烏克蘭：艱辛但仍在談

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！　上傳前早知情：以為別人看不出來

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

美國擴大軍援烏克蘭　新一輪總額估達218億元

澤倫斯基提議第4度換俘　逮普丁親密盟友換烏軍弟兄

拜登說出口了！　首次稱普丁在烏克蘭搞「種族滅絕」

紐約地鐵槍擊涉案人身分曝！　丟煙霧彈掃射人群釀29傷10中彈

強生繳清「派對門」罰金拒下台　5月選舉成能否留任關鍵

叛國「烏奸」被捕！　澤倫斯基曝「普丁緊密盟友」上手銬狼狽照

乘客慌逃影片曝！槍手丟煙霧彈狂開槍　紐約地鐵增至29傷10人中彈

淫亂女教師和7名未成年學生「造浪」　狂傳私密照下場曝

普丁稱和談走進死胡同　烏克蘭：艱辛但仍在談

熊熊前男友「摟妹被抓到」還想動手！男星綠茶超Man護駕

警方被打臉！「翻桌少年仔」未聲押　無保請回現身連千毅直播

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

吳釗燮午宴瑞典國會團　盼台瑞共同捍衛民主制度

戴口罩「被指指點點」看整路！店員看不下去急提醒…國光女神糗炸

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

71kg美妝YTR遭「男藝人當眾羞辱胖」！1句話超傻眼　他怒罵：干你屁事

傳邱泰源接衛福部長、7月提名選北市　陳時中一句話回應

「我們的海洋大會」特使團昨抵帛琉　惠恕仁讚台帛邦誼深厚

呆萌海獺肚上玩冰塊練核心　小短手狂撥護食畫面超療癒

國際熱門新聞

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

尼斯湖水怪是陰莖　15鯨魚激戰群交

新婚1個月準備當爸　24歲外送員車禍亡

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

影片曝！槍手丟煙霧彈開槍　紐約地鐵29傷10中彈

布魯克林地鐵槍擊　至少5人中彈

IKEA怎麼念？　瑞典議員指定YouTuber解答

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

淫亂女師和7未成年學生「造浪」　悽慘下場曝

美股開盤勁揚　那斯達克指數大漲逾230點

照超音波驚見「惡魔之子」！駝背猛盯...孕媽嚇傻

更多熱門

相關新聞

男子「捐精」助家計！妻發現後氣炸：背叛

男子「捐精」助家計！妻發現後氣炸：背叛

美國一名男子在家裡財務狀況陷入困境時，瞞著妻子以捐自己精子來賺取金錢貼補家用，沒想到某日友人提起捐精一事，才讓妻子得知真相，讓她妻子氣得直呼不可置信，「簡直是背叛！」

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

馬克宏可連任？法總統大選特色一次看

馬克宏可連任？法總統大選特色一次看

青年為何披藍戰袍？　正妹參選人揭關鍵

青年為何披藍戰袍？　正妹參選人揭關鍵

關鍵字：

英國首相強生Boris Johnson派對門選舉

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

澎恰恰半夜反擊！

貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」

連千毅找到夜市翻桌仔　罰站道歉

直擊金孫男友夜進「Lulu 6千萬豪宅新家」　

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面