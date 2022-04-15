快訊／傳今本土破千例！指揮中心14:00說明　由誰主持「討論中」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會說明疫情及防疫作為等事宜。昨天本土再創新高來到874例，今天再傳出本土破千，相關情況預期記者會中說明；而昨天因為新北市居家照護記者會有記者確診，指揮官陳時中、發言人莊人祥因為參與記者會，要自主健康監測，並於這兩天內快篩，今日疫情記者會由誰主持，尚有待討論。

新北市政府昨日上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者快篩陽性，昨日晚上PCR結果出爐，為陽性確診，Ct值14。由於陳時中、發言人莊人祥都有參與記者會，記者確診也引發外界關注。指揮中心表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前兩人身體狀況良好，而為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

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本土疫情升溫，過去兩週單日病例持續破百，昨天更飆到874例，創歷史新高，指揮中心宣布即起強化重症分流，僅有中重症、70歲以上等4類人由醫院收治，其餘收治加強版集中檢疫所、防疫旅館，或者居家照護。

今日上午傳出本土個案已破千例，相關情況預期記者會中說明。不過，由於陳時中、發言人莊人祥要自主健康監測，下午記者會由誰主持，尚有待討論。