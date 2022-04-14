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非死亡最高金額！北市40歲女「打AZ出現血栓」獲250萬救濟金

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，有1名北市40多歲女性接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，且個案無慢性病史，沒有任何固有疾病足以引起血栓併血小板低下症候群，研判症狀與接種COVID-19 疫苗(AZ)相關，核予救濟250萬，也是有史以來非死亡個案最高額救濟金額。

根據會議記錄，3/24召開會議審查52案，有8案核予救濟，當中6案屬於AZ，分別核予救濟金250萬、15萬、10萬、4萬、4萬、3萬；2案屬於莫德納，核予救濟金50萬、5000元。

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AZ6案：

新竹縣鍾○○（編號：2595）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種 COVID-19 疫 苗(AZ)後 10 日出現四肢及軀幹皮膚點狀出血 情形，經醫師診斷為免疫性血小板低下症，腦 部電腦斷層血管攝影檢查結果顯示無靜脈血栓 形成，經靜脈注射免疫球蛋白後改善。綜上所 述，個案之免疫性血小板低下症狀與接種 COVID-19 疫苗(AZ)相關，依據「預防接種受 害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項 及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新 臺幣 10 萬元。

臺南市黃○○（編號：2760）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種 COVID-19 疫苗(AZ)後 10 日出現頭痛、 雙腳及背部瘀青情形，胸部電腦斷層檢查報告 顯示有急性肺栓塞，血小板及 D-dimer 檢驗結 果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現， 經靜脈注射免疫球蛋白及口服抗凝血藥物後改 善。綜上所述，個案之血栓併血小板低下症狀 與接種 COVID-19 疫苗(AZ)相關，依據「預防 接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條 第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救 濟金新臺幣 15 萬元。

臺北市陳○○（編號：3600）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 13 日 因頭暈、全身無力及頭痛等情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及 D-dimer 嚴重上升，且有腦靜脈竇血栓及肝靜脈血栓合併蜘蛛網膜 下腔出血現象，符合血栓併血小板低下症候群 之臨床表現。查個案無慢性病病史，亦無任何 固有疾病史足以引起血栓併血小板低下症候 15 群。綜上所述，個案之血栓併血小板低下症狀 與接種 COVID-19 疫苗(AZ)相關，依據「預防 接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條 第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救 濟金新臺幣 250 萬元。
 

高雄市蘇○○（編號：3927）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 自述於接種 COVID-19 疫苗（AZ）後 3 週四肢 及軀幹出現紅點及瘀青情形，經醫師診斷為免 疫性血小板減少症，於門診接受數次口服類固 醇治療後改善。查個案接種疫苗後 3 日之血小 板檢驗數值正常，惟以發生時間及臨床症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 3 萬元。

新北市謝○○（編號：3594）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 13 日 因左手腫脹情形就醫，經醫師診斷為左上肢深 層靜脈栓塞。個案之血小板及 D-dimer 檢驗結 果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表 現，然查個案無慢性病病史，住院檢查亦無發 現致血栓因子，而血栓發生於上肢靜脈實屬罕 見。故研判個案之上肢靜脈血栓症狀無法確定 與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 4 萬元。

臺北市湯○○（編號：5024）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 接種疫苗後即出現手臂疼痛情形，於接種後 13 日因持續有紅腫熱痛情形就醫，經診斷為蜂窩 性組織炎。研判可能為接種疫苗後之廣泛性肢 體腫脹不良反應，故與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）相關，且個案住院 10 日進行治療，依 據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之 規定，核予救濟金新臺幣4萬元。
至於個案出 18 院後 8 日因發燒、皮膚過敏等情形就醫，經診 斷為過敏及疑似泌尿道感染，查個案本身有紅斑性狼瘡及乾燥綜合症等疾病史。而 COVID19 疫苗（AZ）係屬非複製型腺病毒載體疫 苗，並不具致病力。故個案出院後再出現發燒 及皮膚過敏之症狀，與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）無關，依據「預防接種受害救濟基金徵 收及審議辦法」第 17 條第 1 款規定，不予救濟。

莫德納2案：

臺北市潘○○（編號：4836）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 4 日因 全身癢疹情形就醫，經診斷為全身性皮疹及過 敏性蕁麻疹，查個案接種疫苗前曾因外傷使用 過非類固醇抗發炎藥物，亦為造成過敏性蕁麻 疹之可能原因，故個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

臺南市許○○（編號：3575）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案於接種 COVID-19 疫 苗（Moderna）6 日後死亡，死亡證明書記載死 因為心因性猝死、心血管疾病，個案未進行病理 解剖，病歷並未記載其他疾病史足以解釋死因， 個案死亡發生於接種 COVID-19 疫苗（Moderna） 後可能發生心肌炎之期間。綜上所述，其死因無 法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關 聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定， 核予救濟金新臺幣 50 萬元。

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