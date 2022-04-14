西螺社口媽進香遶境祈福　警方朴子六腳交通措施管制

▲▼ 西螺社口媽進香遶境祈福，朴警實施彈性交通管制措施 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



雲林西螺社口福天宮社口媽14日起駕，15日上午8時將進入嘉義縣六腳鄉，朴子分局實施交通疏導管制措施，以免人車爭道，造成危險及交通阻塞。警方建議車輛要至六腳鄉市區及嘉義長庚醫院，改道路線行駛為台19線→左轉嘉50線→縣道157線外環道→右轉蒜頭大橋→左轉嘉46線。



一、4月15日西螺社口媽進香遶境進入台19線及嘉57線六腳鄉各村，朴子分局管制路線：

(一)台19線與縣道159線六腳鄉蘇厝村（含蘇厝村里道路）。

(二)台19線與六腳鄉崙陽村（含崙陽村道路）。

(三)台19線與六腳鄉六斗村（含六斗村道路）。

(四)嘉57線與六腳鄉豐美村（含豐美村道路）

(五)嘉57線與六腳鄉港美村（含港美村道路）。

(六)157線與嘉50線六腳鄉蒜頭村（含蒜頭村道路）。

(七)六腳鄉蒜東、蒜南村（含蒜頭村道路）

(八)嘉46線與與嘉45線路口及縣道157線與嘉46線雙溪里（含雙溪里村里道路）。



4月16日西螺社口媽進香遶境進入縣道157線及朴子市區道路，朴子分局管制路線：

(一)縣道157線與雙溪里（含雙溪里道路）。

(二)縣道157線與德興里（含德興里道路）。

(三)縣道168線與朴子市四維路一段路口以西（管制車輛勿進入朴子市山通路）。

(四)台19線文化南路與朴子市四維路二段路口以北（管制台19線車輛勿進入文化南路）。

(五)朴子市四維路三段與海通路口以東（管制168線車輛勿進入海通路）。

(六)台19線文化北路與四維路三段路口以南（管制台19線車輛勿進入文化北路）。

警方建議車輛改道路線行駛

1、 縣道168線朴子往東石方向：左轉四維路一段→四維路二段→左轉縣道168線。

2、 縣道168線東石往朴子方向：168線右轉四維路二段→四維路一段右轉縣道168線。

3、 台19線（文化北路）往義竹方向：右轉四維路三段→四維路二段→右轉台19線（文化南路）。

4、 台19線（文化南路）往六腳方向：左轉四維路二段→四維路三段→左轉台19線（文化北路）

三、4月17日朴子分局管制路線：

(一)台19線與六腳鄉正義村（含正義村道路）。

(二)嘉50線與六腳鄉正義村（含正義村道路）。

(三)縣道166線與六腳鄉潭墘村（含潭墘村道路）。

(四)嘉57線與六腳鄉三義村（含三義村道路）。

朴子警察分局長陳至瑋呼籲，民眾除配合警方彈性管制措施外，參與遶境遊行時，應遵守中央疫情指揮中心公布不鑽轎、不搶轎、須完成3次疫苗接種等相關防疫措施，並嚴正警告不法分子切勿藉端滋事，朴警絕對依法嚴辦，絕不寬貸。