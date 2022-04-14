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屏東膠筏台東海域翻覆　3船員2獲救1不治

▲台東海巡人員冒險下海救援。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

台東海巡人員冒險下海救援。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

屏東旭海籍「英○○號」膠筏13日上午於台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆，台東海巡獲報前往救援，3名船員被救起後，其中1船員送往台東大武衛生所急救後仍宣告不治。

海巡署南部分署第六岸巡隊旭海安檢所於13日早上6時許，接獲屏東縣政府警察局恆春分局旭海派出所通報，稱屏東旭海籍「英○○號」膠筏於台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援。

▲台東海巡人員冒險下海救援。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

其中1名船員獲救時已無意識，經緊急送醫仍宣告不治。

因翻覆地點鄰近台東地區，海巡署獲報後立即啟動跨區聯合緊急應變機制，派出台東海巡人員前往救援。

海巡署第八巡防區指揮部在接獲安檢所通報後，隨即派遣恆春海巡隊PP-3535艇前往，並通報海巡署第十巡防區指揮部派遣台東海巡隊PP-3595艇、台東第一三岸巡隊大武安檢所及台東縣消防局大武大隊大武消防分隊等單位，啟動聯合搜救機制前往馳援。

▲台東海巡人員冒險下海救援。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

當天上午6時40分許，救難人員抵達南田入口處膠筏翻覆海域，發現1名船員已自行游上岸，餘2名仍在膠筏上待援，經海巡及警消等救難人員冒險涉水搶救下，成功救起膠筏上2名船員，其中1名船員經大武消防分隊初步檢傷並無大礙，另1名上岸時已無意識，由大武消防分隊實施CPR並送往大武衛生所搶救，結果仍宣告不治。

第六岸巡隊呼籲，漁友在海上作業時應隨時注意周遭水文狀況，倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，將在第一時間執行救援及協助。

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