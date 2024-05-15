兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

▲女友愛哭又愛跟。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多人談戀愛後，會花很多時間與另一半相處，就算和朋友聚會，也得帶另一半出席，一名男網友表示，久久一次的兄弟聚會，女友吵著要參加，去了之後又擺一張臭臉，還抱怨原PO都不照顧她，礙於現場只有女友一個女生，其他人都很難放開玩，讓原PO很困擾。

男網友在Dcard發文，「為什麼兄弟聚會女生都硬要跟」，與好友久久聚會一次，女朋友卻執意要跟，由於女友是極度內向的人，去了就只會在那擺一張臭臉，「一直問我為什麼都不理他，一直跟別人聊天不照顧他」，因為現場只有女友一個女生，朋友們也不太敢放開來聊天，場面很尷尬。

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原PO提到，聚會一定會喝酒，但女友不喝酒也不喜歡別人喝酒，「在那邊哭說不喜歡我喝酒」。後來因為太煩了，原PO乾脆不報備偷偷去，不過女友發現後又瘋狂抱怨男人在感情只會欺騙，「坦白說我又不會生氣，又不是不讓你去」，但每次實話實說，女友都會爆氣。

原PO無奈嘆，「每次夾在朋友跟另一半之間都很痛苦，久久聚一次帶了也不對，不帶也不對，台灣還有幾個能體諒男生的女生，這要怎麼溝通，完全溝通不了啊」。

貼文曝光，掀起網友討論，「這種煩人的先分手，不是交女友就被綁住」、「跟先生在一起13年，從來沒參加過他跟朋友的聚會，除非大家都有找另一半才會考慮一起去」、「不懂為什麼男朋友的聚會一定要帶我，有一次不認識的太多，我不小心哭出來還被他朋友笑」、「我就不會想主動跟去這種局，除非男友特別邀請，不然跟去也不知道幹嘛，愛跟又愛哭的真的是有夠煩人」、「要跟沒有不對，重點跟了還一臉臭」。

也有網友提到，情侶間最好保留各自的交友空間，「沒話講又超尷尬不自在，與其坐在那裡浪費時間，還不如做自己喜歡的事，吃自己喜歡的東西，這種人就是太黏沒有自己的事可以做」、「情侶還是要保留各自的空間」、「自己約小姐妹聊八卦不爽嗎」。