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長髮妹「山頂解放」上衣消失！網瘋朝聖　本尊現身回應了

▲▼正妹「山頂解放」上衣消失！網瘋朝聖　本尊現身回應了。（圖／翻攝rankin913 IG）

▲女網友「藍鯨」PO出登頂的照片拉票。（圖／翻攝rankin913 IG

記者鄒鎮宇／綜合報導

「如果早知道...一定不會放上這張」，一名綽號「藍鯨」的女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出自己在奇萊東稜太魯閣大山上的照片希望網友幫忙投票。然而，與一般登山照不同的是，「藍鯨」的上衣直接消失，僅剩下背著的包包遮檔重要部位。

藍鯨在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出的照片顯示，她穿著橘色長褲及藍黑色登山靴，沒穿上衣僅背著登山包站在奇萊東稜的太魯閣大山上。該文吸引破千網友按讚、留言及分享，直呼「怪不得要多爬山」、「我全身都投給你了」、「攻頂才脫沒什麼，要爬山的全程穿這樣才厲害」、「這才是真正的登山裝備，如果穿這樣爬山受困，應該連F16都會升空幫忙搜尋的」。

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▲▼正妹「山頂解放」上衣消失！網瘋朝聖　本尊現身回應了。（圖／翻攝rankin913 IG）

▲▼藍鯨時常在個人IG發登山照。（圖／翻攝rankin913 IG

▲▼正妹「山頂解放」上衣消失！網瘋朝聖　本尊現身回應了。（圖／翻攝rankin913 IG）

藍鯨表示，她這次參加媒體舉辦的「女力俱樂部」創作者徵選，可透過投票活動擔任該媒體的專欄作家，「我不是典型的山女孩，有點反骨，從來不自我設限」，並經營「戶外網美冒險隊」社團，累計8萬名成員。

藍鯨透露，她沒想到這張照片的流傳度如此高，「如果早知道...一定不會放上這張，希望大家已經看到麻痺了，反正什麼難聽的話沒聽過，畢竟是自己的選擇，你以為我有在怕？鯨生的恥度大概也就這樣了」。

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