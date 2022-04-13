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月領40K跳槽大公司少5000元　工程男列5差異：該換嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

「該換工作嗎？」一名在工程行任職的網友12日於網路PO文詢問，現在待的工程行月薪約4萬元上下，每年固定有2個月要加班，而朋友介紹的百大企業公司月薪3萬5000元，需要輪班、年終3個月底新、每年固定調薪，但因為學歷的關係，職位稍降只能當助理工程師，讓他很煩惱到底要不要跳槽。

▲泰籍移工宋猜去年11月在新屋區某金屬公司工作，因機台發生異狀查看時遭捲入斷頸慘死。（示意圖／視覺中國CFP）

▲原PO猶豫是要繼續待在工程行，還是跳槽到百大企業工作。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在「爆料公社APP匿名公社」的文章中提到，現在的工作是在一家工程行，主要負責轉動機械維修，薪水一個月大概4萬元上下（不含加班），每年固定會有2個月需要加班，其他時間正常上下班，老闆人很好，對他也很照顧，原本也是想在公司學習一技之長，但最近因為出現一些狀況，工作氛圍讓他起了想要換工作的念頭。

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原PO接著說，因緣際會下透過朋友介紹得知某百大企業有一份職缺，但有5點需要考量，首先是學歷關係，他如果跳槽過去，只能當助理工程師，表現好一點可以當領班；第二是薪資較少，月薪大約3萬5000元，而且是輪班制。

另外3點則分別為，年終約有3個月底薪保障、每年固定調薪、換了新工作要重新熟悉環境。原PO說，在原公司已經待了5年，所以有些捨不得，但又覺得大公司可能比較穩定，這才決定PO文問問大家的意見，「不知道是要換大公司安穩做，還是繼續待在這裡？」

網友們看完原PO的煩惱，紛紛留言表示，「技術為重，不怕沒飯吃」、「到了新公司就會被人管理，而不是像在舊公司那樣可以管理人」、「換工作有時候是一種衝動，沒有人能說好還是壞，如果對原公司沒有熱情，是可以考慮更換，但是新舊公司薪資、制度都不一樣，先自己審慎評估後再決定吧，當然一切的後果也是要自己承擔，加油」。

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