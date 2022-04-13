新北市首場節電媒合會登場　抽Apple Watch、iPad、除濕機

▲新北市首場節電媒合會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

節電「媒」煩惱！新北節電媒合會今（13）日起連續2天於新北市政府一樓彭園宴會廳熱鬧登場，除了邀集11家綠能節電產品業者，設置展示攤位與企業「節電媒合」，提供最低5折起的優惠，現場亦提供專業用電健檢服務、能源議題講座、節電標竿企業分享節電秘訣等。活動內容豐富，吸引許多業者及民眾參與，預計可完成超過百份的媒合洽談，歡迎踴躍汰換節能設備，攜手打造永續低碳城市。

新北市副市長劉和然表示，全球暖化以及極端氣候造成的災害頻傳，加上疫情改變民眾生活型態，用電持續增加，供電備感壓力。近年來「減碳」已成為全球最關注的議題，對於致力打造並推動能源政策的新北市而言尤其重要。

劉和然指出，新北市多年來積極推動節電政策，始終走在全台各縣市的最前端，例如以公私合作推動綠能發展，公民電廠及公民參與設置太陽光電截至去年累計設置量近71MW，今(111)年度預計再完成51MW以上，預計年發電量將達7,455萬度電。也盼藉由節電媒合會，一站式服務協助業者有效節電，並將實際成效擴散，由新北市帶頭讓節電氛圍散布到全台每個角落。

經發局補充，本次新北節電媒合會，主要是針對新北市轄內小型服務業以及工商業提供節能方案和汰舊補助優惠。活動以節能經驗分享、能源健檢服務、產品展示活動及交流媒合等四大方式進行，有效協助地方業者達到進一步的節電成效。

本次媒合會也特別邀請近幾年在節電方面有所成效的標竿業者，如聯邦商業銀行股份有限公司、燿華電子股份有限公司分享節能經驗。民眾也可攜帶電費單，將由專業技師提供用電健檢，並給予適當的用電建議。希望能透過本次活動，凝聚新北市整體節電向心力，共創節電典範城市，達到節電成效。

此外，本次媒合會邀請能源照明、能源管理、商用冰箱、冷凍/冷藏等四大類型共11家廠商與會，現場提供多樣優惠折扣，民眾反應熱烈。同時，也提振綠能業者業績，促進綠能經濟成長。愛地球照明科技有限公司連先生表示：「在疫情衝擊下，整體營業額受到影響。但是，市府一直以實際行動支援我們這些業者，例如提供場地及攤位等資源，增加的知名度及曝光管道，以實際行動帶動經濟」。

經發局補充，為吸引民眾踴躍參與並推廣節電議題，推出「一抽二送」好康抽獎活動，只要參加用電健檢就送限量精美小禮、參加媒合及講座就抽Apple Watch、iPad、除濕機等好禮。

另為提振民眾對於節電議題的重視，活動參與廠商也提供後續優惠，無法出席或是有意再購買的民眾也有機會獲得超值好康。新北節電媒合會舉辦至今已多年，為了面對多變的氣候，透過改變民眾用電行為達成節能減碳的效果，更多相關內容請上「來趣新北金發局」臉書專頁查詢。

▼新北副市長劉和然。（圖／記者呂佳賢攝）

