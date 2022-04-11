「神級公務員美女」開罵　抓惡里民馬路亂來：監視器拍到也不怕

▲神級美女公務員廖庭瑩秀新北市雞年春聯。（圖／新北市府提供）



政治中心／綜合報導

新北市民政局宗教科股長廖庭瑩過去因拍攝市府宣傳影片爆紅，因出眾外型更有「神級美女公務員」稱號，而廖庭瑩11日忍不住在臉書開罵，原來是有里民將垃圾堆放在馬路旁，讓廖庭瑩痛斥，「貼公告沒在理會，錄影監視也沒在怕！」、「都是土城人請發揮公德心吧！」

對於亂丟垃圾的里民，廖庭瑩批評，貼公告沒在理會，錄影監視也沒在怕，「每次就是有民眾這樣想丟就丟！幾百次了呢！公德心呢？同理心呢？每次民眾亂丟後，過沒多久里民就打電話哪裡哪裡環境髒亂，里長想辦法。」

廖庭瑩表示，里長不想讓民眾被罰錢，就這樣得寸進尺，還會丟垃圾，真過分，完全不知道影響交通、安全、衛生、環境！然後清潔隊也很辛苦、很盡責，一早就來收乾淨。

廖庭瑩呼籲，隨意丟棄讓經過的人受傷，且大型廢棄物丟了不告知難道有衛星偵測通知搬運嗎？遇到星期天再多放一天又有誰能收，「監視器倒是拍的很清楚誰丟的，都是土城人請發揮公德心吧！」

根據《廢棄物清理法》，若是想丟棄大型家具，需事先跟清潔隊預約登記，並放至指定地點，如果沒有預約，可以依廢棄物清理法，最高開罰6000元的罰鍰，若夾帶一般垃圾或雜物同樣會受罰。

▼廖庭瑩痛斥亂丟垃圾民眾沒公德心。（圖／翻攝廖庭瑩臉書）



▼廖庭瑩因亮麗外型，常替市府拍活動宣傳照。（圖／民政局）

