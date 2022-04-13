健康感測再進化　外媒：Apple Watch將具備兩大新功能

▲Apple Watch 將有兩大新功能。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社報導，蘋果計畫將衛星連接和體溫感應器引入其Apple Watch，預計可以檢測體溫是否超過正常值，對於目前疫情狀況可以做最基礎的自我測量，而未星連接功能，可以在沒有通訊訊號的地方撥打緊急救援電話。

在去年秋天iPhone 13發布前，就曾有一系列報導表示，2021年的iPhone系列將支持低軌道衛星系統（簡稱LEO）連接功能，允許用戶在沒有4G或5G的地區撥打電話和發送訊息，除了硬體要符合標準，還要通信系統可以支援。並且只是作為緊急狀態的連接方式。

這一功能最終沒有在iPhone 13的產品線上實現，彭博社報導說，LEO最早可能在今年的iPhone 14上推出。之後蘋果計劃將這項技術引入Apple Watch。

蘋果的計劃包括兩部分，讓用戶利用衛星連接。第一種叫做「通過聯絡人發送緊急訊息」，當沒有訊號時，衛星網路發揮作用向緊急聯繫人、求救道路發送短訊。第二個組件允許用戶向相關部門報告危機，如汽車、船隻或飛機墜毀。不過彭博社報導也指出，可能不是每個國家都適用此功能。

而關於Apple Watch最常用的健康檢測，儘管蘋果手錶在血壓和血糖監測等方面遇到開發問題，但預計今年手錶中會增加體溫監測和新的健康功能，此外iPhone的健康App也會增加相應的新選項。

目前有許多爆料指出，蘋果正在為Apple Watch研發一種新的感應器，能夠判斷用戶是否患有高血壓，但在員工身上測試這項技術時，準確性一直是個問題。據說蘋果至少已經研發了四年的這項功能，但最早也要到2024年才能準備好，甚至可能要到2025年。

蘋果也在致力於非侵入性的血糖監測，但是這個功能仍然被認為需要幾年的時間，而且公司還沒有確定在哪一年發布這個功能。與此同時，蘋果公司正在討論如何改進Apple Watch和iPhone的對第三方血糖儀的支援，以幫助糖尿病患者。

今年蘋果計劃在手錶上添加體溫感應器，這個功能最初是為了幫助生育計劃而設計的。未來的蘋果手錶產品可以確定使用者的體溫是否高於正常體溫，但不太可能顯示出準確的測量值。