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買烤鴨狂被鄰居關心「你借錢長輩知道嗎？」　他一看袋子笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友12日在臉書PO文聲稱，下班途中買了半隻烤鴨準備回家享用，沒想到鄰居們一看到他手中的烤鴨馬上皺起眉頭，之後便一直關心「你去借錢，你家長輩知道嗎」、「少年人要會想」，讓他聽得一頭霧水，直到回房間放下烤鴨，看到袋子上面印著當鋪廣告，才發現是一場誤會，「我突然明白他們為啥會這樣問了！」

買烤鴨狂被鄰居關心，「你借錢長輩知道嗎？」他一看袋子笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO買烤鴨卻被鄰居誤會向當鋪借錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，12日下班離開公司之後，因為路過一間烤鴨店，臨時決定買半隻烤鴨回家解饞，結果在公寓樓下停好車，拿著烤鴨準備上樓時，剛好遇到鄰居，雙方打了一聲招呼，對方看了一眼他手上的烤鴨，突然皺起眉頭並詢問，「你去借錢喔？」

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原PO當下覺得很奇怪，但還是連忙搖頭表示沒有，鄰居離開前又追加一句，「沒去借錢就好，少年人要會想」。就在他一邊納悶自己是否看起來很缺錢，一邊走回家的時候，又遇到另一名鄰居剛好要出門，沒想到對方打完招呼之後，同露出一臉疑惑的表情說，「你去借錢，你家長輩知道嗎？」

原PO再次狂搖頭否認，並在心中碎碎念，「怎麼一見面就關心我有沒有去借錢，我是哪裡看起來很缺錢啦！」直到他進到房間，低頭一看烤鴨的袋子，才突然明白鄰居們的反常舉動，原來烤鴨的袋子上印著當鋪的廣告。

不少網友看完原PO的文章，都被他幽默的描述笑翻，並紛紛留言調侃，「當鋪可能是烤鴨店老闆的副業」、「鴨鴨去借錢了」、「我有一次去買燒烤，結果也是用當鋪的袋子，我傻眼」、「被當鋪耽誤的烤鴨店」；也有網友猜測，之所以會出現這樣的狀況應該是異業結盟，當鋪免費提供袋子給店家使用，順便打廣告。

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