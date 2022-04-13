警監聯手取締改裝車　舉發81件緝獲通緝犯1名

▲台南市警五分局12日晚上聯手交通警察大隊、監理機關，在立人國小前共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，查獲交通過失傷害通緝犯23歲高姓男子歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局12日晚上6-10時，聯手交通警察大隊、監理機關，於北區西門路三段立人國小前共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，共攔查86部，舉發非法改裝車輛79件，無照駕駛2件，並查獲台北地院4月8日下令通緝的交通過失傷害通緝犯23歲高姓男子歸案。

第五分局呼籲，汽機車改裝排氣管、車燈（LED、HID)或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以1800元至3600元罰鍰。

同時警方強調，酒駕新法上路，千萬不要僥倖酒駕，參加飲宴活動前，最好先指定不飲酒的親友擔任駕駛接送，或儘可能利用大眾運輸、請人代駕或呼叫計程車代步，以確保交通安全。警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造台南市安全、順暢的行車空間。