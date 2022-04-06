未戴安全帽跳車狂逃　摔倒後「完美起身」...勇警追百米逮人

▲通緝犯未戴安全帽見警心虛，竟跳車與警追逐百餘米，男子慌亂中跌倒2次，最後仍乖乖束手就擒。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南分局大山派出所，3日下午員警執行巡邏勤務，巡經後龍鎮中華路與中龍街口時，發現1輛機車後座男子未戴安全帽，就在準備攔下時，男子突然跳車拔腿就跑，員警見狀立即手刀追趕，雙方追逐百餘米後，男子跌倒在地束手就擒；警方調查發現男子是名通緝犯，詢後將他移送法辦。

竹南警方指出，大山派出所長倪健彰、警員葉裕豪3日下午1時30分駕駛巡邏車巡視轄區時，巡經後龍鎮中華路與中龍街口時，看見中龍街上有輛機車後方之乘客未戴安全帽，於是示意機車騎士靠邊停，正準備上前取締時，男子看見巡邏車靠近，非常緊張竟立刻跳下機車，拼了命轉身跑走，員警隨即趨車追逐。

警方說，徒步逃逸之男子在慌亂中不慎跌倒翻了一圈，又馬上起身鑽過後龍火車站鐵路高架橋下的塑膠網，逃竄到裡面的停車場，警員見狀立即下車以衝百米的速度狂奔追補，雙方追逐近百公尺後，男子敵不過員警，忽然失去重心再度摔倒在地，只好乖乖束手就擒。

經調查後，這名男子原來是在逃的通緝犯，見警上前心虛，才會跳車逃逸；法網恢恢疏而不漏，遇到認真巡視轄區且竭盡心力追緝不法之徒的員警們，最終還是必須面對法律制裁，警方於詢後將其移送法辦。

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