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好友鬼門關走一遭　吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康

▲▼好友鬼門關走一遭 吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康。

圖、文／麗彤生醫提供

知名作家苦苓在新年元旦自曝得到肝腫瘤，卻一度遭誤傳為罹患「肝癌」，讓不少粉絲憂心灌爆粉絲團，最後還是在本人及好友吳淡如的解釋下，澄清這起罹癌事件僅是肝腫瘤（水瘤），且狀況都在掌控中。雖說這場誤傳烏龍令當事人哭笑不得，自嘲有如辦了一場生前告別式，但卻也讓好友吳淡如深刻感悟，人生沒有什麼是比健康更重要的，財富最大的價值恐怕也是能夠換得健康。

近期在螢光幕前常以活躍形象宣導健康觀念的吳淡如，即便已近花甲之年，也絲毫看不出有身體老化的困擾。吳淡如坦言，上半輩子努力賺錢，現在為了人生下半場的精彩，她尤其在乎對健康的追求絕不能鬆懈，不論是知識上的提升、體能上的鍛鍊、心靈上的豐富、生活上的精采，都必須兼顧，但要完成這些目標，莫過於要有充沛的體力，所以除了飲食上的均衡，她深刻認同需要即時靠營養品來補充，也是因此接下劃時代熟齡保健「麗彤生醫NMN」代言。

▲▼好友鬼門關走一遭 吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康。

▲吳淡如每日一包麗彤生醫NMN來補充日常活力。

NMN全名為β-煙酰胺單核苷酸，因眾多抗老的驚艷成效，在國際間相當炙手可熱，更成為不少顯貴名人指定補充的保健新星，經研究指出NMN可鞏固青春狀態，維持健康活力，能激活人體極高比例的生命活動能量，是維持體內活動力的必需分子之一。

而近年台灣生技大廠也透過自家研究室團隊，成功研發出植物萃取技術，萃取NMN含量最高的青花菜芽，讓國人能透過每天15ml的濃縮飲，快速補充青春活力。麗彤生醫透過專利技術成功研發出的麗彤生醫NMN，以400mg高含量的日本青花菜芽提取物，特有的液態劑型高濃度關鍵技術，以小分子化讓人體能在短時間內吸收，其中更添加「荔枝綠茶多酚」、「沙棘萃取」、「D-核醣」等三大營養成分，有助於補充豐富的維生素及膳食纖維，維持消化道機能及改變菌叢生態，讓人體真正由內而外調整出好體質。

▲▼好友鬼門關走一遭 吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康。

對於人類自然的老化，有些人坦然接受，也有些人努力延緩，吳淡如分享自己的觀念，認為接受是一種達觀，但掙扎也不是一種頑抗，年紀變老本是應該坦然看待的人生必經歷程，但不一定要甘於被年齡綁架，只要健康與活力依舊，仍然可以擁有新的追求與精彩的生活，所以呼籲無論是已經熟齡的朋友，或是輕熟齡的民眾，不要放棄追逐，更不要忽略投資健康，唯有擁有健康，才是最大的富足。

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