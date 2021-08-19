Samsung、realme最低5折起　Pixel Buds A-Series領券再享92折

▲蝦皮購物「超夯3C盛夏」強檔接力賽！Samsung、realme下殺最低5折起，加碼Google Pixel Buds A-Series耳機預購。（圖／蝦皮購物提供）

消費中心／台北報導

2021年全台民眾渡過了一個整天追劇、打電動的宅家暑假，而居家娛樂趨勢也連帶推升3C娛樂用品的消費成長。蝦皮購物站上資料指出，今年7月包括如「耳機」的3C娛樂裝置等關鍵字搜尋量，較去年同期成長1倍。把握暑假尾聲，蝦皮購物祭出「超夯3C盛夏」強檔接力賽， 8/18～8/19「Samsung超級品牌日」、8/19～8/25「realme 全球粉絲節」，不只用超殺５折價歡慶開學，還有多種優惠神券任你配，蝦皮購物邀你一起為新學期購齊你的3C清單！

不只如此，超貼心的蝦皮購物連今夏話題—Google推出的新品Pixel Buds A-Series藍牙耳機都幫你準備好了！想要擁有高音質藍牙耳機，卻總被困在預算而猶豫不決嗎？Pixel Buds A-Series超親民定價3,290元即日起（8/18）預購開跑，搭配蝦皮購物8.18月中狂購節的商城92折優惠券與店家關注禮，最低只要2,981元即可入手！

▲蝦皮購物Google Pixel Buds A-Series耳機預購開跑，搭配商城92折優惠券，最低只要2,981元。

▲蝦皮購物「Samsung超級品牌日」Samsung Galaxy M32，優惠價7,310元。

蝦皮購物挑戰手機全網最低價！「Samsung超級品牌日」領券5折起、S21系列券後最高折13,000元

暑假天天追劇，你也想換上韓劇中男神、女神的同款新手機嗎？蝦皮購物最懂劇迷的心，即日起（8/18） 「Samsung超級品牌日」正式開跑！活動期間（8/18-8/19），Samsung旗艦館領券下殺5折起，下單還有機會抽中三星電競顯示器、清淨機等大獎。

歡慶開學蝦皮購物獨家再加碼，整點豪撒全館92折神券，更挑戰手機全網最低價！不到8,000元就能輕鬆帶回6.4吋U極限全螢幕的SAMSUNG Galaxy M32，或破盤價5,000元有找的多鏡頭SAMSUNG Galaxy M12，就連旗艦機型SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G 都有超狂折扣碼現省破萬元的拆封新品等你來瘋買。

蝦皮購物誠意送優惠，讓你輕鬆換新機。至於時下最流行的穿戴耳機裝置，蝦皮購物當然也都準備好了，雙重券後價不到5,000元即可入手的SAMSUNG Galaxy Buds Pro不只時尚好看，還搭載主動式降噪功能，2021秋季華麗回歸校園就靠「Samsung超級品牌日」。

▲蝦皮購物「realme全球粉絲節」realme Watch S Pro，優惠價3,518元。

科技潮牌realme「全球粉絲節」好評加碼！寵愛粉絲全館52折起，realme X50 5G手機腰斬價6,000元有找

科技潮牌realme將潮流設計帶入智慧3C產品，受到年輕消費者歡迎，今年上半年較去年同期需求大增近2倍，創下亮點佳績，延續極高人氣，第二屆「2021 realme 全球粉絲節」明日（8/19）正式開跑。活動期間推出最低52折等多種限定優惠組合，還可獲得指定商品最高現折千元的寵愛粉絲券，大力回饋粉絲！

原價1,999元的realme Buds Wireless Pro主動降噪頸掛藍牙耳機，粉絲節期間下殺千元有找，重度手機使用者必備的realme 30W Dart 閃充行動電源只要549元輕鬆帶回家。不只有超狂52折優惠，realme再推粉絲節限量組合，原價10,990元的realme X50 5G夯機破天荒優惠價5,788元、全能四鏡頭的realme X7 Pro（8+256GB）優惠價10,990元，領券再省1,000元，入手價萬元有找，下單再送追劇神器realmeow手機支架。

至於開學後健康生活的把關，就交給兼具運動潮流與健康於一身的智慧手錶realme Watch S Pro，粉絲節震撼價只要3,518元，科技潮牌realme讓你用最時尚的姿態，亮麗回歸校園生活！