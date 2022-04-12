嗆天菜小姐是「老奶」！他不滿被ban掉　斗內嘴賤下場慘了

▲Twitch遊戲直播主天菜小姐遭網友以斗內留言的方式怒罵「老奶」。（圖／翻攝自當事人IG）



記者林冠吟／桃園報導

知名遊戲平台Twitch上的實況職播主「天菜小姐」，因其盛世美顏而廣為人知，不料卻有一名蔡姓網友因故與天菜小姐發生爭執，竟以斗內留言的方式，怒嗆她「老奶」，「妳他X講妳爛就ban人，妳真的很玻璃...」等語，天菜小姐一氣怒告上法院。桃園地院審理後，也依公然侮辱罪，判處蔡男拘役59日，得易科罰金。

起訴書指出，蔡姓網友2020年9月晚間，透過Twitch遊戲直播平台，收看「天菜小姐」的頻道時，因故和天菜小姐發生衝突，竟以暱稱「ROGER」，以斗內留言的方式，怒嗆天菜小姐是「老奶」、「妳就爛」、「妳全家都爛」、「妳他媽講妳爛就ban人，妳真的很玻璃...」，事後被天菜小姐全部截圖怒告。

偵訊時，蔡男向檢警辯稱，他從頭到尾要說的只是天菜小姐「遊戲玩得很爛」，至於「妳他媽」3個字只是語助詞。蔡男表示，天菜小姐的大眾形象就是這樣，何況還是天菜小姐挑釁在先，而且她也沒有擷取完整的影片，就「把他ban掉」，更浪費法律資源對他提告。

蔡男說，難不成只能對天菜小姐說她遊戲玩得很棒，不能批評她？至於會說天菜小姐是「老奶」，是因為她的大眾形象就是這樣，YT影片中10支有5支是露奶，而她在實況圈就是「真的比較老」，所以才會有上述言論。

不過桃園地院審理後指出，天菜小姐是遊戲實況主，訂閱粉絲人數眾多，儘管天菜小姐玩遊戲的技術不好，但實況主並非是以線上遊戲技術如何來決定其製播品質如何，即便特定觀眾認為天菜小姐的製播品質不佳，也應以適當方式評論。

法官表示，但蔡男卻先以「斗內」的方式，斗內天菜小姐的直播間後，再在有極多觀眾觀看的直播畫面上，以極為粗鄙，且與線上遊戲技術毫無關聯的言語對天菜小姐加以嘲諷，甚至侮辱她的母親、全家與隱私部位，此等人身攻擊已失言論自由的最低底線，為文明社會所不能容忍，依公然侮辱罪，判處蔡男拘役59日，得易科罰金。