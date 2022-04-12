狗沒栓好衝馬路遭撞死！飼主痛失愛犬　還要賠車主汽車維修費

▲高雄一名狗飼主沒把狗狗拴好，讓牠衝出馬路遭撞死，事後車主提告求償，判決結果出爐。（示意圖／CC0圖庫）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市大寮區2021年10月發生一起車禍，當時蕭姓男子開著借來的車沿著大寮路行駛，突然一隻狗狗從分隔島衝出道路，蕭男閃避不及，當場撞死狗狗，而車子也受到嚴重毀損，花了6萬多元維修。事後轎車車主氣憤向鄒姓飼主求償，法官審理後，則判飼主須賠償對方3萬2544元。

根據判決，蕭男事發當天開著跟林女借來的車外出，並沿著大寮路由東向西快車道行駛，但到一處巷口時，鄒姓男子所飼養的狗狗卻突然從分隔島南向北衝出道路，蕭男嚇得想閃避卻仍閃不過，直接撞上狗狗，狗狗當場死亡，而轎車車頭也因此嚴重毀損。

案經路人報警，警方到場後循線找到狗飼主鄒男，但雙方調解不成，轎車車主事後氣得對鄒男提告，主張鄒男未善加看管愛犬，任牠在道路上奔走因而釀禍，還造成她的愛車嚴重毀損，因此要求鄒男支付汽車維修費共6萬6280元。

法院審理依照道安規則，任何人不得有疏縱或牽繫畜、禽或寵物在道路奔走妨害交通，因此判車主勝訴，但因其車輛已使用多年，必須折舊估算，最終判鄒男須賠償對方3萬2544元。全案仍可上訴。