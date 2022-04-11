快訊／基隆某醫院爆院內感染！同病房3確診　林右昌：目前無擴散

▲0411基隆防疫記者會。（圖／翻攝基隆市府yt）

記者陳韻如／基隆報導

指揮中心今（11）日宣布，新增439例，其中CDC公布基隆有36例。不過，市長林右昌於記者會中表示，其中有1例因實際生活在台北市，另有1例自3/25就在花蓮某醫院病房，此後並未離開過醫院，因此這兩案不歸為基隆市，基隆市今更正確診+34。另外，基隆今新增一院內感染案件，衛生局及院方也緊急啟動防疫工作，目前並無擴散情形。

林右昌表示，CDC今公布基隆市新增36例，不過其中案27587實際生活在台北市因此通報移出，另外案27781因3/25就都在花蓮某醫院內，且至今都未離開，該案也不歸屬於基隆市，因此基隆今更正為+34例。

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林右昌另外提到，這新增的34例中，有10例為愛心篩檢的陽性通報，經採檢後確診；19例為原本匡列居家隔離的對象，於居隔期間採檢因轉楊確診；6例為外縣市感染來源；另有5例目前感染源仍待釐清。

不過，基隆市今爆出有某醫院的院內感染。對此，林右昌表示，此案因個案27779於4/3原本入院開刀，進行PCR採檢後於4/5接獲陰性通報，於是辦理入院安排開刀，但因手術無法順利進行，又於4/6出院返家，後因身體不適自行到社區採檢站採檢後通報確診。

林右昌提到，院方接獲通報後已緊急啟動管控機制，目前並無擴散，不過同病房中還有2人確診，一人為新北市的病患，一人為新北市病患的陪病者。另外，目前院內已緊急匡列相關人員71人、病患24人、陪病者19人，衛生局也緊急通報CDC，而相關的環境清消也已完成，市民切勿過度恐慌。