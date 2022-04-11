快訊／總病例數破600創新高！本土狂燒+439　境外移入+191

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增439本土病例，另增191例境外移入，總確診數破600人創新高。指揮中心表示，今日確診個案分佈18縣市，以新北市145例最多，台北也有100例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。

▲4/11新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計7,393,751例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,365,394例排除)，其中28,040例確診，分別為8,968例境外移入，19,018例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計145例移除為空號。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。