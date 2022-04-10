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大陸 大陸焦點 特派現場

只服務男性！黑絲長腿妹「彎腰刮鬍照」紅了　極樂理髮店曝光

大陸河南省南陽市一家理髮店日前發布一條短視頻。（圖／翻攝自微博，下同）

▲大陸河南省南陽市一家理髮店日前發布一條短視頻。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸河南省南陽市一家理髮店日前發布一條短視頻（影片），只見店內多名性感美女正在為男顧客剃鬚，遭外界質疑業者靠打擦邊球營銷。對此，涉事理髮店店員表示，相關視頻是老闆請當地女團拍攝的，只是為了吸引眼球，理髮店只提供正規服務。對此，律師則表示，理髮店此舉有不良暗示嫌疑，還可能涉及廣告不實。

《湖北日報》報導，南陽可大男士理髮館東正店在短視頻平台連續發布了多條性感美女視頻，畫面中的美女穿著黑絲襪、超短裙，頭戴長長的兔耳，正隨著一首名為《擦玻璃》的音樂熱舞。視頻配文透露，這是南陽一家只為男士服務的理髮館，並表示「要想生意好，玻璃要擦好。」引發網友熱烈討論。

對此，有網友表示質疑，「這是理髮店嗎」、「這樣真的好嗎？」還有人認為這是打擦邊球，「這哪是理髮店，掛羊頭賣狗肉」、「我可不敢讓老公去」。據悉，理髮店已營業13年，擅長美式油頭、港風燙等，只服務男性；而在發布美女跳舞的視頻之前，該店也發布了大量剃鬚、理髮等畫面的視頻，但點讚數平平。

黑絲兔女郎幫刮鬍…「極樂理髮店」超嗨服務瘋傳　網看傻：不敢讓老公去

▲大陸河南省南陽市一家理髮店日前發布一條短視頻。

工作人員表示，他們是正規的理髮店，主要業務是理髮和修臉，店裡發布的視頻是老闆請當地女團拍攝的，主要是為了吸引眼球，讓當地更多人知道有他們這樣一家專業的男士理髮店，而靈感則來源於鄭州一家威爾男士理髮館，「我們開店一年多了，並不是打擦邊球。」

北京大成律師事務所律師柴欣指出，理髮店以類似視頻打廣告，有「不良暗示」的嫌疑，但還不屬於發布淫穢、色情信息的範圍，暫不涉及治安管理違法問題；如果消費者看了視頻前往消費，發現並沒有性感美女剃鬚、理髮，是否構成欺詐，則要業者是否有明碼標價，並詳細標明服務的內容、形式，如果有則不屬於欺詐，如果沒有，且在對消費者介紹時故意誘導、誤導，讓消費者產生錯覺，則有欺詐之嫌。

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