應曉薇促成！北市濱江實中拿下臺灣首所IBMYP公立學校

▲台北議員應曉薇表示，在北市教育局、濱江實中及應曉薇團隊三年的努力下，濱江實中成為全台首所 IBMYP 公立學校。(資料照／記者黃克翔攝)

生活中心／台北報導

臺北市立濱江實驗中學於 2022 年 4 月 7 日正式獲得國際文憑組織（International Baccalaureate - IB）授權為 IB 世界學校，成為臺灣首所教授 IB 中學項目（Middle Year Programme - MYP）的公立學校。

台北市議員應曉薇欣喜表示，回憶於 2018 年攜手英國倫敦大學學院（University College London）學碩士、IB 教育工作者蘇弘曆向柯文哲市長、教育局曾燦金局長提案，期望能讓 IB 課程成為更多北市學子的教育選項。在北市教育局、濱江實中及應曉薇團隊三年的努力下，濱江實中於三月完成授權訪視，獲得總部和來自加拿大、現於日本擔任 IB 師培教授的授權官的大力肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼濱江實中獲得國際文憑組織授權。(圖／應曉薇辦公室提供，下同)

應曉薇表示，MYP 學程的運作牽涉整所學校的轉型，濱江能從學校內部溝通、全體師資訓練、全校課程轉型，快速發展至通過 IB 總部的嚴格考核，展現出北市教育團隊的國際化與前瞻性。從試做 IB 以來，濱江推出的各項特色課程以及多元的總結性評估，皆獲得許教育界的關注與家長的肯定。

尤其在李素珍校長的領導下，濱江實中打造出全臺灣唯一緊密結合 IB 教育理念和 108 課綱的 MYP 課程設計。應曉薇表示，非常感謝柯文哲願意花時間了解國際文憑，期間應曉薇不斷灌輸柯市長，「國際教育並非只是雙語教育，國際文憑教育是唯一讓學生抄近路而非繞遠路能與世界接軌的求學方式。」應曉薇同時說，讓學生能用國際行之多年的教育框架學習在地課程，是濱江成為 IB 學校最重要的意義。擔任濱江 IB 課程發展顧問的蘇弘曆也表示，濱江的 IB 團隊非常堅實，每個學科的課程與評量皆以探究為本、概念為基礎來擘劃，無疑是素養導向的教育時代下，最貼近課綱發展理念的設計。

應曉薇表示，不僅只於濱江實中，108年2月8日促成台北市西松高中獲得IB國際文憑組織授權，成為臺灣第九所 IB 學校，更是第一所開辦 IBDP 的公立高中，過程中感受台北市乃至台灣很多家長都期待孩子接受IB國際文憑教育,但目前教育部並未重視此教育，正與世界脫軌中，值得教育部深刻檢討。

https://www.ibo.org/school/061864/