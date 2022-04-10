抗病毒藥物新合約來了？　陳時中脫口：有很多好消息

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，連續兩天單日本土病例突破400例，指揮中心持續保全醫療物資整備，指揮中心指揮官陳時中今日透露，國內儲備有7200份口服藥、1600份重症使用的瑞德西韋，以目前染疫人數與需要用人數屬於充裕，確定到貨會向大眾報告。陳時中也透露藥物方面再過2天會有好消息，不過當媒體追問，到貨是指新合約還是原有合約的藥物分批到貨，陳時中仍未鬆口，僅說「有好多個好消息」。

陳時中今日於疫情記者會中提及「未來控制疫情就是疫苗繼續要打好，快篩能夠快速把可能的病例找出來，藥物的準備當然也是有必要，這兩天我們大概就有好消息」。

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陳時中今早於義光教會進行演說，分享到國內醫療物資整備時提到，積極恰購治療藥物，要達到3%人口使用量。另因應擴大篩檢需求，提供800萬劑家用快篩試劑共同供應契約。

根據指揮中心公布藥物採購規劃，全台尚有1萬6000人份的瑞德西韋，輝瑞的Paxlovid、默沙東的Molnupiravir合計則有7500人份；簡報也提到，輝瑞與默沙東分別還有將到貨1.5萬人份與2千人份。而陳時中日前也提到，正在進行大規模採購計畫，輝瑞口服藥預計新購10萬人份以上。

而被問及即將來到的「好消息」指的是口服藥物到貨，或者是新約簽訂？陳時中話沒說死，僅說「有好多個好消息」。

因應快篩試劑需求大增，有立委提出行政院儘速籌組快篩國家隊，讓快篩試劑由政府提供，減輕人民負擔，陳時中今早表示，這都在準備中，沒有問題；下午進一步說明，目前800萬劑供應平台是現在已經在做的，將來範圍會做的更大。