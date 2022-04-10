機車置物箱內包包遭竊　智慧耳機「精準定位」警4小時逮人

▲被害人向警方報案財物遭竊。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

46歲李姓男子因缺錢花用，撬開洪姓被害人機車坐墊置物箱竊取智慧型耳機等財物後逃逸，案經洪男向轄區派出所報案，並表示遭竊耳機仍持續定位犯嫌位置，警方立即偕同被害人依耳機定位訊號沿途追緝犯嫌，終於在晚間4小時後於新北市樹林區發現犯嫌，經確認後該案確為李姓犯嫌所為，本案依竊盜罪將犯嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲警方根據被竊智慧耳機定位訊號追查竊嫌。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，8日18時許，洪姓民眾發現自己停放於桃園市大溪區大溪橋下停車場機車的後坐置物箱遭人撬開，車箱內包包及物品遭人竊取，隨即向轄區派出所報案，並向警方表示遭竊耳機仍持續定位犯嫌位置。

▲經過4小時跨縣市追查，終於逮捕竊嫌起出被竊財物。（圖／大溪警分局提供）

承辦的大溪警分局中新所員警立即以警用車輛偕同被害人依據耳機定位訊號，沿途追緝犯嫌，終於在晚間22時許於新北市樹林區發現李姓犯嫌，經確認李嫌身上有遭竊耳機定位訊號，並從其身上取出失竊耳機，另外也調閱停車場附近監視器畫面確認李嫌身影，逮捕後李嫌稱因缺錢花用而決定鋌而走險，本案依竊盜罪將犯嫌移送桃園地檢署偵辦。