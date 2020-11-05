外婆家的最後晚餐…台南21歲型男與女友雙亡！死前詭異行蹤曝

▲台南市仁德區情侶雙屍命案，吳男案發當日曾跳橋輕生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市仁德區1日晚間爆出雙屍命案！死者為21歲吳男、22歲潘女，2人為情侶關係，由於潘女頸部有深層出血的手指勒痕，警方懷疑，潘女不是單純自殺，而是被勒斃。據調查，吳男與女友案發前一晚還與女方外婆吃飯，案發當日還試圖跳橋自殺，時間軸曝光。

根據警方調查，10月31日晚間吳男隨潘女返回外婆家吃飯，同日晚間8時返回租屋處後便沒有出門，外婆證稱，2人吃飯時並沒有異狀。1日清晨7時許，吳男騎乘女友的機車前往台南市安南區四草大橋跳橋輕生，最後疑似因水太淺，他自行游泳上岸後離開。警方認為機車騎士有輕生念頭不敢大意，調查機車車牌後發現，車主為潘女，事後撥打電話卻沒有人接聽，初步推斷至案發前潘女至少失聯6小時以上。

▲▼警方發現，死者吳男生前曾到附近民生用品賣場購買木炭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1日下午1時許，吳男騎乘機車前往附近民生用品賣場購買木炭後返回租屋處，潘女外婆當日晚間6時許前往租屋處拜訪，不料，敲門許久卻沒人應對，隔壁房客聽到聲響也外出幫忙，卻見到竟有濃煙從門下飄出，趕緊破門而入，卻只見2人躺臥床上，早已沒了生命跡象，趕緊報警處理，但2人送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

檢方初步相驗時發現，潘女頸部留有傷痕，進一步解剖後發現，潘女頸部有深層出血的勒痕，由於潘女手機至今仍未找到，加上種種跡象顯示案情並不單純，檢警懷疑潘女是遭加工自殺，甚至早就被人勒斃，才會無法接聽電話。目前法醫已採吳男、潘女的血液、器官檢體進行化驗，詳細死因仍有待鑑定結果出爐才能確定。

▲吳男外型俊帥，被發現時與女友雙雙陳屍床上。（圖／翻攝吳男臉書）

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