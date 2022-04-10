警局百米外鬥毆喋血釀2傷　海山警火速出動逮5嫌：拍謝砍錯人

▲警方火速到場控制犯嫌。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區10日凌晨2時許，海山分局新海派出所百米外爆發一起鬥毆糾紛，2人遭利刃砍傷頭部送醫。警方獲報迅速到場，將5名犯嫌制伏，並扣回作案的球棒、辣椒槍、武士刀及斧頭等證物。警方初步調查，犯嫌疑似與人在網路上發生糾紛，卻將被害人誤認為是仇家，警方正追查其他在逃犯嫌，全案將依傷害、妨害秩序及違反少年事件處理法移送法辦。

▲警方將犯嫌帶回，並查扣辣椒槍、刀棍等證物。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，17歲的鄒姓少年日前疑似在網路與人發生爭執，一氣之下找來黃男（19歲）、劉男（25歲）、馬男（23歲）、黃男（24歲）等人，到雨農路找人報仇，卻將16歲的楊姓少年及一旁的王姓男子（20歲）誤認為是仇家，趁2人在路邊吃宵夜聊天，開來多輛轎車，5人分持刀棍朝楊、王2人猛攻。

雙方當場爆發激烈衝突，2名被害人遭對方持利器砍傷頭部，當場頭臉血流如注，痛得蹲地，附近民眾驚覺有人遭砍立即報警。據民眾指稱，行兇的一方疑似為四海幫份子，而被砍的一方則疑為板橋在地角頭，事發時多輛轎車到場，下來多名凶神惡煞朝被害人衝去，瞬間叫罵聲四起。

▲被害人原在騎樓吃宵夜、聊天，突然衝來多輛轎車及多名惡煞朝他們猛砍，警方在現場採證，其中一輛涉案轎車擋風玻璃有敲擊痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

轄區警方獲報火速到場，立即控制在場的5名犯嫌，喝令他們蹲下後進行盤查、搜身，查扣球棒、辣椒槍、武士刀及斧頭等證物，地面也有一把西瓜刀的紙製刀鞘跟多張沾血衛生紙，警方已將涉案的2輛轎車扣回，並調閱監視器追查其他在逃犯嫌，全案將依傷害、妨害秩序及違反少年事件處理法移送法辦。

