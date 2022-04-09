快訊／長輩打疫苗500元獎勵延長「到5月底」　第1、2、3劑都有

▲接種疫苗獎勵。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為促進尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑COVID-19疫苗65歲以上長者踴躍前往接種，延長提供長者500元(含)以下衛教品之措施至今(2022)年5月31日止，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。

指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.6%，第2劑約78.7%，追加劑約52.0%，其中65歲至74歲長者第1劑86.9%，第2劑為83.3%，追加劑為69.4%，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為76.6%，第2劑為71.2%，追加劑為55.5%，亟需再積極提升，籲請長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

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指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲長者接種獎勵500延長至5月底。（圖／指揮中心提供）

