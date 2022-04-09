威爾史密斯一掌慘了　美影藝學院：10年不能參加奧斯卡典禮

▲威爾史密斯上（3）月27日在奧斯卡典禮上甩巴掌。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在頒獎典禮怒甩克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，掀起全球熱烈關注，美國影藝學院周五（4/8）指出，禁止威爾史密斯未來10年參加奧斯卡典禮，但仍可獲提名。

根據《紐約時報》報導，美國影藝學院院長魯賓（David Rubin）和執行長哈德遜（Dawn Hudson）聲明表示，董事會決定自4/8起，威爾史密斯10年內不得透過親自到場或視訊等任何方式參加影藝學院的活動，其中包括奧斯卡頒獎典禮。

聲明中提到，奧斯卡典禮用來慶祝過去一年間影藝從業人員的辛勞，但被威爾史密斯「不可接受的有害行為」所掩蓋，他們對於沒有準備對這種狀況的及時應變，感到非常抱歉。

威爾史密斯則對此回應，他接受並尊重學院的決議。

▲威爾史密斯因老婆受辱而情緒失控。（圖／路透社）



威爾史密斯的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith）患有脫髮症，主持人克里斯洛克在典禮上開玩笑嘲諷，威爾史密斯氣得衝上台給他一巴掌，引起軒然大波，他隔天就公開對此道歉並辭去美國影藝學院會員身分，8日遭到懲處。