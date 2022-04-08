「愛心篩檢」揪出11人！　王必勝公布陽性率：是否確實執行待探討

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情大爆發，指揮中心日前針對基隆疫情實施「全民防疫愛心篩檢」，5日上路至今已揪出多人確診。醫療應變組副組長王必勝今（8）日赴指揮中心說明執行情形，共發放13萬1863劑，回報快篩陽性14人，PCR確診11人，陽性率0.0083%。王必勝提到，雖然看起來數據很低，但發放後是否有確實使用，還有待探討。

王必勝表示，小吃店、市警局、學校疫情都趨緩，目前在追蹤的是外擴群聚。3/27至今共計334人確診，確診個案關聯清楚，社區篩檢站設立至今，共篩檢33462人次，確診154人，陽性率0.46%。

愛心篩檢共發放13萬1863劑，回報快篩陽性14人，PCR確診11人，陽性率0.0083%。王必勝提到，雖然看起來數據很低，但發放後是否有確實使用，還有待探討。不過從數據可見，社區並沒有大量黑數或潛藏病例，Rt值也從4.67下降到1.65，防疫依然有相當的成效。

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基隆今（8）日新增31例本土病例，王必勝表示，基隆最近每天確診數都在20~40人之間，已在可用人力之下控制疫情，3/27至今總共匡列2852人，平均每位確診者匡列8.54人，首次發放家用快篩成效也不錯，感謝基隆市政府幫忙規劃、發送，也感謝指揮中心派防疫醫師到前線幫忙。

指揮中心日前針對基隆疫情實施「全民防疫愛心篩檢」，篩出多人陽性，其中還有一人為市府同仁，另一人為本人快篩陰性，但家人快篩陽性通報，目前正準備PCR採檢，而市府也因此要求所有同仁進辦公室前應先快篩。

林右昌表示，市府目前已啟動分流上班，並針對確診同仁進行疫調，而市府也已針對類似情況擬定相關企劃，不會讓公務作業上出現空窗。