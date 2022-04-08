今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

▲漢堡王加碼8大夯品買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1快收下！人氣速食品牌「漢堡王」連假開工後再推「幫省荷包」加碼優惠，即日起限時2周爽吃「8大品項買1送1」，餐餐吃最高狂省600元，優惠品項包括經典小華堡、牛肉培根堡等4款漢堡，還有雞塊、洋蔥圈等美味點心通通有，還不吃爆。另，頂呱呱「經典1斤雞」也只剩下今（8）日最後1天，趕緊衝。

▲漢堡王連2周嗑爆買1送1。

漢堡王驚喜宣布祭出限時加碼「8大夯品買1送1」，即日起至4月21日連14天爽吃經典小華堡、經典脆雞堡、花生牛肉培根堡、黃金起司雙豬培根堡、4塊雞塊、大份洋蔥圈、大份薯條及大杯百事可樂通通買1送1，消費者可在自助點餐機、臨櫃、線上消費結帳時使用，每品項單筆訂單限買2份。

▲頂呱呱1斤雞剩最後1天。（圖／業者提供）

另，頂呱呱「經典1斤雞」自4月6日起也宣布加碼再吃3天，整整600克的炸雞只要用180元就能吃到，且外送平台也有快閃220元優惠價，今（8）日可是最後1天，鐵粉肯定要衝吃，提醒每人限購2份，數量有限、售完為止；頂呱呱經典原味炸雞因多汁再加上沒有厚麵皮深受粉絲喜愛，業者也透露這恐怕是最後一次以該優惠價販售。

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