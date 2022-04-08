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輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

記者黃翊婷／綜合報導

國內已連續7天本土確診破百例，昨日（7日）更是一口氣增加382例本土病例，中央流行疫情指揮中心宣布將啟動輕症在家隔離，預計下週就能開會定案，另外也會徵求地方政府意願進行試辦。不過，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，目前的狀況已經是「火燒屁股」，應該借鏡國外可行的方式迅速施行，而不是還在試辦，最重要的是如何避免重症。

▲▼新北永和地區爆出新冠肺炎不明感染源，新北市政府立即派出機動篩檢隊進駐，於永和仁愛公園設置臨時篩檢站，8/10~8/12連續三天為當地居民提供快篩及PCR篩檢服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土確診病例數已連續7天飆破百例。（資料照／記者湯興漢攝）

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總統蔡英文定調未來防疫政策以「減災」為目標，指揮中心指揮官陳時中7日被問及輕症在宅照護一事，他表示，輕症在宅治療可能遇到的問題包含住宅條件、社區情況等等，關懷中心如何提供更好的關懷服務，以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院，相關指引目前正在修訂中，預計下週開會定案，另外也會徵求地方政府意願，採用縣市試辦。

消息傳開後，新北市政府最先表達有意願進行試辦。台北市副市長黃珊珊也表示贊成輕症在家照護；桃園市長鄭文燦則將在下週召開11家責任醫院會議討論，確定責任病床數是否已到位。

根據《聯合新聞網》報導，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢直言，指揮中心可以借鏡國外可行的方式，盡快公布實施細節，而不是已經火燒屁股了還在試辦，目前「輕症在家」已是當務之急，可以避免醫療崩潰，而且既然已經決定走向減災，就不要再糾結可能造成家庭群聚感染，現在最重要的是如何避免重症，例如在家隔離應該配備血氧機、提早空出醫院病床等等，以因應疫情變化出現的確診者。

▲▼先前被用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／達志影像）

▲瑞德西韋是被用來治療新冠肺炎的藥物之一。（圖／達志影像）

除了輕症在宅照護的討論，近日還有專家提醒，國內抗病毒藥物不足，平均1000人才能分到一份藥，恐怕難以達到減災的目標。對此，陳時中表示，現階段瑞德西韋已經採購8.2萬劑，保障重症患者治療權益，輝瑞口服藥Paxlovid與默沙東的Molnupiravir則分別採購2萬人份與5040人份，提供有重症風險因子的輕中度確診病患使用。

根據指揮中心公布的最新藥物採購規劃，全台尚有1萬6000人份的瑞德西韋，輝瑞的Paxlovid、默沙東的Molnupiravir合計有7500人份，抗病毒藥總數為2萬3500人份。

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