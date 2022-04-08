王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

記者黃翊婷／綜合報導

港星王喜3日入境飛抵台灣桃園機場，自曝做PCR時被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止，引發爭議。他7日在臉書PO文表示已經不再追究該名護理人員，隨後又在同一篇貼文底下留言回覆網友質疑，還原始末，他3月22日在倫敦第一次做PCR結果是陽性，後來自我快篩檢測4次陰性，再自費做第二次PCR，結果是陰性才敢買機票來台，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。」

▲王喜自曝採檢時被護理人員弄傷。（圖／翻攝自Facebook／WONG HE 王喜，下同）

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王喜3日自曝被採檢人員用傷鼻孔，還在臉書上傳染血口罩的照片，並以「通緝、自首」等字眼指控採檢的護理人員事後逃跑，但同日指揮中心發言人莊人祥回應該護理人員是去交檢體，並非逃跑，他又在臉書PO出莊人祥的黑白照片，引發網友撻伐。王喜4日發文向莊人祥道歉，7日再次PO文表示後續2次檢測都是陰性，目前已經被送返住處，也不再追究當初弄傷他的護理人員。

然而，網友們的質疑聲浪不斷，王喜隨後在同篇貼文底下留下962字長文回應，針對外界說他確診才來台灣一事，他強調3月22日在英國倫敦花費70英鎊做第一次PCR，結果是陽性，當下馬上取消機票，並訂酒店自我隔離，直到自我快篩檢測連續4次陰性，才敢再花55英鎊做第二次PCR，確認是陰性便買了絕不便宜的單程機票，不惜浪費房租，退房出機場，「並不是為了傷害你們，而是渴望回到這個安全又熱愛的地方。」

▲王喜曾在臉書PO出莊人祥的黑白照片引發爭議，事後已經道歉。

王喜說，在B9候機室幫他做PCR的那位工作人員用左推右插這種技術採樣2次，「為什麼是2次呀？因為我信任她做第二次時是如她的承諾『不會弄痛我』」，但拔出棉棒的當下他痛到淚水直飆，鼻血像自來水般奔流，「我可以驚恐嗎？我可以覺得被背叛嗎？我可以覺得自己愚蠢信錯人嗎？我可以自拍記錄嗎？」

王喜強調，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。」生大病的時候他會買機票去另一個地方醫治；至於使用引發爭議的字眼一事，他坦言也想過是否用「尋人」而不是用「通緝」，但當時其他乘客都離開了，工作人員也不見了，只剩下自己一人和另外4、5名陽性乘客在候機室，不知道在等待什麼，「明明5連陰但落地轉陽，你會不會考慮放棄尋人聯絡這種級數的字眼呢？我一直相信，我是不會在這裡受傷的。」

▼王喜在臉書留言回覆網友質疑。