　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

記者黃翊婷／綜合報導

港星王喜3日入境飛抵台灣桃園機場，自曝做PCR時被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止，引發爭議。他7日在臉書PO文表示已經不再追究該名護理人員，隨後又在同一篇貼文底下留言回覆網友質疑，還原始末，他3月22日在倫敦第一次做PCR結果是陽性，後來自我快篩檢測4次陰性，再自費做第二次PCR，結果是陰性才敢買機票來台，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。」

▲王喜日前因「流鼻血事件」引起軒然大波。（圖／翻攝自王喜臉書）

▲王喜自曝採檢時被護理人員弄傷。（圖／翻攝自Facebook／WONG HE 王喜，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王喜3日自曝被採檢人員用傷鼻孔，還在臉書上傳染血口罩的照片，並以「通緝、自首」等字眼指控採檢的護理人員事後逃跑，但同日指揮中心發言人莊人祥回應該護理人員是去交檢體，並非逃跑，他又在臉書PO出莊人祥的黑白照片，引發網友撻伐。王喜4日發文向莊人祥道歉，7日再次PO文表示後續2次檢測都是陰性，目前已經被送返住處，也不再追究當初弄傷他的護理人員。

然而，網友們的質疑聲浪不斷，王喜隨後在同篇貼文底下留下962字長文回應，針對外界說他確診才來台灣一事，他強調3月22日在英國倫敦花費70英鎊做第一次PCR，結果是陽性，當下馬上取消機票，並訂酒店自我隔離，直到自我快篩檢測連續4次陰性，才敢再花55英鎊做第二次PCR，確認是陰性便買了絕不便宜的單程機票，不惜浪費房租，退房出機場，「並不是為了傷害你們，而是渴望回到這個安全又熱愛的地方。」

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書）

▲王喜曾在臉書PO出莊人祥的黑白照片引發爭議，事後已經道歉。

王喜說，在B9候機室幫他做PCR的那位工作人員用左推右插這種技術採樣2次，「為什麼是2次呀？因為我信任她做第二次時是如她的承諾『不會弄痛我』」，但拔出棉棒的當下他痛到淚水直飆，鼻血像自來水般奔流，「我可以驚恐嗎？我可以覺得被背叛嗎？我可以覺得自己愚蠢信錯人嗎？我可以自拍記錄嗎？」

王喜強調，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。」生大病的時候他會買機票去另一個地方醫治；至於使用引發爭議的字眼一事，他坦言也想過是否用「尋人」而不是用「通緝」，但當時其他乘客都離開了，工作人員也不見了，只剩下自己一人和另外4、5名陽性乘客在候機室，不知道在等待什麼，「明明5連陰但落地轉陽，你會不會考慮放棄尋人聯絡這種級數的字眼呢？我一直相信，我是不會在這裡受傷的。」

▼王喜在臉書留言回覆網友質疑。

王喜留言還原始末。（圖／翻攝自Facebook／WONG HE 王喜）

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡
王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」
快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」：永遠愛你
週末恐三颱共舞！今年首颱「馬勒卡」明生成　上看中颱大迴轉
嘉義重大死亡車禍！轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

感染人數增「對防疫是正向效果」　名醫估月底「入境檢疫有望改7天」

週末恐三颱共舞！今年首颱「馬勒卡」明生成　上看中颱大迴轉

不斷更新／全台139校大停課！15縣市校園爆確診「擬檢討停課標準」

沖繩美國村「摩天輪」拆除！台網含淚PO照說再見：好可惜

雲門新作《霞》搶先看！25位舞者加入創作　挑戰「雙版本」演出

好市多驚現「傲嬌巨嬰」！暖男帶她購物網鼻酸：年紀輕輕，可憐哪

妹子收簡訊「超商領包裹」　付998現場開箱…內容物讓她氣瘋

廖老大霸氣下戰帖　喊話大陸「破我紀錄就捐450萬」：2年有效

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

賴皮龜酸8.72是P圖！直播沒看見　廖老大淡定：捐不捐100萬沒差了

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

感染人數增「對防疫是正向效果」　名醫估月底「入境檢疫有望改7天」

週末恐三颱共舞！今年首颱「馬勒卡」明生成　上看中颱大迴轉

不斷更新／全台139校大停課！15縣市校園爆確診「擬檢討停課標準」

沖繩美國村「摩天輪」拆除！台網含淚PO照說再見：好可惜

雲門新作《霞》搶先看！25位舞者加入創作　挑戰「雙版本」演出

好市多驚現「傲嬌巨嬰」！暖男帶她購物網鼻酸：年紀輕輕，可憐哪

妹子收簡訊「超商領包裹」　付998現場開箱…內容物讓她氣瘋

廖老大霸氣下戰帖　喊話大陸「破我紀錄就捐450萬」：2年有效

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

2022母親節必買「加大版」保養！碧兒泉奇蹟水64折　Melvita花粹送面膜限量20組

張育成連兩年開幕戰先發　全場熄火首安再等等

陳晨威光速跑壘險「越位」　錢公嗨喊「大隊接力」講完也笑了

不滿遭停權　俄羅斯退出聯合國人權理事會

美軍事首長：助台自衛　確保中知道攻台難以實現

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

歐盟通過禁止進口俄煤炭　G7祭出新制裁懲俄

收編後發現嚴重過敏　林萱瑜用愛包容貓女兒：牠是天使貓

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙「你比垃圾還不如」挨告

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

今年首颱「馬勒卡」明生成　週末恐三颱共舞

妹子收簡訊　超商領包裹竟是詐騙

10年前機車加滿油240元　網嘆1點最慘

新竹縣新增「2校4學生確診」

疫情攻入校園　3縣市停課標準出爐

今年首颱馬勒卡將形成！未來4日天氣曝光

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

哪個防疫措施該廢除？　網解答

廖老大喊話中國車界：破我紀錄就捐450萬

更多熱門

相關新聞

美議長裴洛西確診　傳周末將訪台

美議長裴洛西確診　傳周末將訪台

美國民主黨7日在一份聲明中證實，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確診新冠肺炎，後續將依照疾病管制與預防中心（CDC）指示進行隔離。

疫情攻入校園　3縣市停課標準出爐

疫情攻入校園　3縣市停課標準出爐

新竹縣新增「2校4學生確診」

新竹縣新增「2校4學生確診」

苗栗老闆娘確診　2酒店實聯制6天0紀錄

苗栗老闆娘確診　2酒店實聯制6天0紀錄

桃園再增1學生確診　已28校停課

桃園再增1學生確診　已28校停課

關鍵字：

王喜新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

地震警報狂響！她見男友舉動崩潰取消婚宴

小S班底身份起底！交往韓團挨酸　現男友「也是偶像」

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

劉畊宏夫婦直播在家做運動　被判「打擦邊球」遭中斷

戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面