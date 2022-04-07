　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

記者黃哲民／台北報導

從電視節目《大學生了沒》出道的女藝人蘿莉塔（本名李晨菲），2020年在網路留言指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，被控涉犯加重誹謗罪嫌。台北地院今開庭，蘿莉塔堅稱有證據，反控李沐晴對她潑髒水，氣得李當庭反嗆「在胡說什麼」。為此，檢方也指蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，「其心甚為惡劣」，請求從重量刑，法官諭知5月12日宣判。

▲▼女藝人李沐晴（左）指控「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）加重誹謗，到台北地院開完庭堅稱會求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲女藝人李沐晴（左）指控「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）加重誹謗，到台北地院開完庭堅稱會求償。（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔和律師開完庭表示：「我們先不要發表意見，以免影響法官，我們就靜待判決。」對於被要求從重量刑，蘿莉塔沒有正面回答是否擔心，她低聲強調：「我就是沒有說謊！」

▲▼「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）被女藝人李沐晴指控加重誹謗，她到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）被指控加重誹謗，到台北地院出庭堅稱自己無罪。（圖／記者黃哲民攝）

李沐晴受訪表示，她覺得蘿莉塔沒救了，因為一般人發生類似狀況，「其實就是摸摸鼻子，啊對不起，我可能情緒抒發，錯了，道個歉就好了，她從第一庭，持續侮辱我到今天，今天這一庭的侮辱，簡直就是毫無極限，我覺得真的受夠了，我相信法官，會給我一個合理的判決，我一定會對她求償的，如果都走到這一步的話，真的太過份了！」

本案雖僅為妨害名譽案件，公訴檢察官仍製作相當完整的投影片，逐一批駁蘿莉塔提出的辯解。蘿莉塔毫不示弱，堅稱當年她的男友親口向她招認，被李女單獨約出去，有發生「逾矩」的事情，她不認識李女，透過關係私訊李女套話，結果李女親口證實「他以前從來沒有這樣對我過，我想他應該是喝太醉了」。

蘿莉塔堅稱，李女都證實了，所以她合理相信男友跟李女「發生男女之間的事」，所以「我是有證據認定李女『約砲』我男友！」蘿莉塔更聲稱起初不把話講明，是要保護已婚有小孩的李沐晴，「因為我來自單親家庭」，不料李女卻提告對她潑髒水，把不開心的事都倒在她身上，「我才決定繼續打官司」。

辯護律師聲稱，蘿莉塔取得男友的招認，綜合親身經歷而留言，沒故意捏造更不是誹謗，李女身為公眾人物，破壞他人婚姻，是可受公評的，請求判蘿莉塔無罪。

李女按捺不住，當庭反擊「在胡說什麼！」她說，原本認為蘿莉塔道個歉也就算了，不料每次開庭持續遭對方侮辱、誹謗，「她不是年幼無知，只因為情傷就傷人毫無底線可言，非常可怕！」

李女並引用作家吳淡如的文章：「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬！」她認為蘿莉塔「就是這樣」，希望法官重判，不要縱容。

法官制止雙方情緒性發言，但公訴檢察官也爆發，指蘿莉塔自稱私訊李女時有「以退為進」套話，卻刻意忽略李女回稱「我是不可能會和他（指蘿莉塔當時男友）怎麼樣」，遑論當時蘿莉塔還自己對李女說「感謝妳今天沒跟他怎樣」、「我知道妳是好女生」等語。

檢方批評蘿莉塔「不知有何立場，說李女對她潑髒水」，更指摘蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，「其心甚為惡劣」，犯後一再說謊的行為應受法律評價，請求法官從重量刑。法官諭知辯論終結，訂於下月（5月）12日下午2時30分宣判。

本案源於蘿莉塔（37歲）前年（2020年）6月26日，在臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇PO文，以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」等語。

李沐晴提告追究8名網友，檢警僅揪出蘿莉塔留言惹禍。至於原PO跟其他附和的留言者，暫時查不出身分。蘿莉塔否認意圖誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但檢方質疑蘿莉塔留言方式，所有人看了都知道她在說李女，內容都屬私德、跟公益無關，且已貶損李沐晴名譽，據此依加重誹謗罪嫌起訴。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／桃園再增1小六學生確診　全市「28學校停課」名單一次看
眼皮狂跳原因曝！醫示警「6情況別拖了」：恐是腫瘤壓迫
快訊／大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水
張惠妹演唱會爆確診者足跡！　炎亞綸急快篩「結果出爐」
快訊／苗栗也跟進　縣內學校「畢旅、戶外教學」即日起全暫停
全台15縣市新增至139校停課　指揮中心下周公布替代方案
快訊／北市曝14大張確診足跡！多家酒店、百貨公司上榜
獨／打手槍害攝護腺肥大？男日尻2發剉求診　女醫：繼續
快訊／阿妹演唱會爆確診足跡　主辦單位：演出暫不取消
台灣「最冷門世界第一」？網推「這比賽」沒對手
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

小黃「高架橋飄移」撞護欄...後車不敢超塞爆！肇事原因曝

快訊／北市信義區意外！男攀頂樓水塔跌落無生命跡象

驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

小黃「高架橋飄移」撞護欄...後車不敢超塞爆！肇事原因曝

快訊／北市信義區意外！男攀頂樓水塔跌落無生命跡象

驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

冬天電費飆破4000！她怨「比夏天還貴」…台電到家揪出吃電怪獸

張惠妹演場會爆確診者！　賈靜雯明記者會「緊急取消」

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

風電就業人口紅利加持　清水重劃區1字頭房價吸首購族

快訊／桃園再增1小六學生確診　全市累計「28校停課」名單一次看

擁有這3種優點的男人超值得嫁：責任感、正向溝通都是必備

過於寵溺可萬萬使不得！　12星座的戀人求生守則

小S班底身份起底！自爆交往韓團成員挨酸　現任男友「也是偶像」

「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

社會熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

台北市公寓暗藏葬儀社　「天天招魂」小孩看到都會怕

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

即／女大生負氣離家落海失蹤　尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

女星連續2天遭變態盯上！等車驚遇「正面遛鳥俠」

女星連續2天遭變態盯上！等車驚遇「正面遛鳥俠」

藝人蘿莉塔15日晚間到文具店購物，未料被一位外國男子靠近打手槍，所幸有其它機警女客上前拉開她，才沒有遭到更進一步的騷擾。然而，她才剛在臉書揭發這件事，16日出門竟又遇到遛鳥俠，連續2天被變態盯上，令她大呼「傻眼貓咪」。

蘿莉塔哭臉揭「東區洋男」恐怖真相

蘿莉塔哭臉揭「東區洋男」恐怖真相

女星打牌「人生首次成就達成」！

女星打牌「人生首次成就達成」！

蘿莉塔吃飯差點死掉！「痛苦倒地缺氧」吐滿地

蘿莉塔吃飯差點死掉！「痛苦倒地缺氧」吐滿地

蘿莉塔驚見老鼠亂竄！

蘿莉塔驚見老鼠亂竄！

關鍵字：

蘿莉塔李沐晴

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

更多

最夯影音

更多
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面