網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

記者黃哲民／台北報導

從電視節目《大學生了沒》出道的女藝人蘿莉塔（本名李晨菲），2020年在網路留言指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，被控涉犯加重誹謗罪嫌。台北地院今開庭，蘿莉塔堅稱有證據，反控李沐晴對她潑髒水，氣得李當庭反嗆「在胡說什麼」。為此，檢方也指蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，「其心甚為惡劣」，請求從重量刑，法官諭知5月12日宣判。

▲女藝人李沐晴（左）指控「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）加重誹謗，到台北地院開完庭堅稱會求償。（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔和律師開完庭表示：「我們先不要發表意見，以免影響法官，我們就靜待判決。」對於被要求從重量刑，蘿莉塔沒有正面回答是否擔心，她低聲強調：「我就是沒有說謊！」

▲「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）被指控加重誹謗，到台北地院出庭堅稱自己無罪。（圖／記者黃哲民攝）

李沐晴受訪表示，她覺得蘿莉塔沒救了，因為一般人發生類似狀況，「其實就是摸摸鼻子，啊對不起，我可能情緒抒發，錯了，道個歉就好了，她從第一庭，持續侮辱我到今天，今天這一庭的侮辱，簡直就是毫無極限，我覺得真的受夠了，我相信法官，會給我一個合理的判決，我一定會對她求償的，如果都走到這一步的話，真的太過份了！」

本案雖僅為妨害名譽案件，公訴檢察官仍製作相當完整的投影片，逐一批駁蘿莉塔提出的辯解。蘿莉塔毫不示弱，堅稱當年她的男友親口向她招認，被李女單獨約出去，有發生「逾矩」的事情，她不認識李女，透過關係私訊李女套話，結果李女親口證實「他以前從來沒有這樣對我過，我想他應該是喝太醉了」。

蘿莉塔堅稱，李女都證實了，所以她合理相信男友跟李女「發生男女之間的事」，所以「我是有證據認定李女『約砲』我男友！」蘿莉塔更聲稱起初不把話講明，是要保護已婚有小孩的李沐晴，「因為我來自單親家庭」，不料李女卻提告對她潑髒水，把不開心的事都倒在她身上，「我才決定繼續打官司」。

辯護律師聲稱，蘿莉塔取得男友的招認，綜合親身經歷而留言，沒故意捏造更不是誹謗，李女身為公眾人物，破壞他人婚姻，是可受公評的，請求判蘿莉塔無罪。

李女按捺不住，當庭反擊「在胡說什麼！」她說，原本認為蘿莉塔道個歉也就算了，不料每次開庭持續遭對方侮辱、誹謗，「她不是年幼無知，只因為情傷就傷人毫無底線可言，非常可怕！」

李女並引用作家吳淡如的文章：「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬！」她認為蘿莉塔「就是這樣」，希望法官重判，不要縱容。

法官制止雙方情緒性發言，但公訴檢察官也爆發，指蘿莉塔自稱私訊李女時有「以退為進」套話，卻刻意忽略李女回稱「我是不可能會和他（指蘿莉塔當時男友）怎麼樣」，遑論當時蘿莉塔還自己對李女說「感謝妳今天沒跟他怎樣」、「我知道妳是好女生」等語。

檢方批評蘿莉塔「不知有何立場，說李女對她潑髒水」，更指摘蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，「其心甚為惡劣」，犯後一再說謊的行為應受法律評價，請求法官從重量刑。法官諭知辯論終結，訂於下月（5月）12日下午2時30分宣判。

本案源於蘿莉塔（37歲）前年（2020年）6月26日，在臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇PO文，以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」等語。

李沐晴提告追究8名網友，檢警僅揪出蘿莉塔留言惹禍。至於原PO跟其他附和的留言者，暫時查不出身分。蘿莉塔否認意圖誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但檢方質疑蘿莉塔留言方式，所有人看了都知道她在說李女，內容都屬私德、跟公益無關，且已貶損李沐晴名譽，據此依加重誹謗罪嫌起訴。