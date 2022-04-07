不需整機維修！5年舊iPhone新增Face ID維修服務

▲蘋果iPhone X可使用Face ID維修服務。（圖／資料照片）

記者陳俐穎／綜合報導

許多3年以上的iPhone設備，都會出現部分故障的情況，根據外媒MacRumors報導，現在蘋果針對iPhone X提供一個新的Face ID維修服務，不需要更換整個設備就可以維修Face ID。

先前蘋果也宣布部分機型可以使用此類維修方式，包含2018年iPhone XS和較新機型的面部解鎖功能，但先前無法維修2017年的iPhone X。

根據外媒報導，僅僅維修Face ID組件可能很困難，因為它是相當複雜的系統，涉及四個組件，包含泛光照明器、點狀投影儀、「TrueDepth 」前鏡頭，以及紅外線鏡頭。如果這些組件中的任何一個出現故障，就可能會失去面部解鎖功能。

過去蘋果維修Face ID的舊方法是更換整個組件，手機會變成類似整新機，對於手機沒有損壞、有AppleCare保修的客戶來說，這個方法沒有問題。但大多數iPhone X用戶可能已經AppleCare保固，因為iPhone X 2018年停產，代表需要付出549美元的高價才能維修，約台幣15000元左右。

對於使用iPhone X的消費者來說，顯然性價比不高，而現在就可以採用更換零件來維修，應可以大幅降低維修成本。