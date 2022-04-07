桃園購物節發票登錄倒數計時　「壓軸抽」好宅4／15前舉行

▲桃園購物節發票登錄倒數計時。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園購物節消費累積數不斷超越紀錄，登錄發票期限至今(7日)截止，市府經發局表示，桃園購物節「壓軸抽」於4月15日前舉行，將抽出青埔好宅與小檜溪小資宅各1間，籲請民眾務必把握今天24:00前的最後發票登錄機會，趕緊登錄手邊的500元以上於桃園消費之發票，把大獎帶回家。

經發局表示，桃園購物節自去(2021)年11月活動開始至今，鼓勵民眾用500元將好宅等多項大獎帶回家，累積登錄金額截至三月底已超過147億元，登錄發票數更高達430萬筆，成功吸引市民朋友熱烈迴響。

桃園購物節「週週抽」活動從2021年11月5日至今年3月底，登錄發票期限至4月7日止，先前已抽出13名汽車幸運得主，其中1名汽車幸運得主最為矚目，僅憑著699元的消費發票就幸運獲得了市值75萬元Honda Fit 1.5 Home汽車1台，讓人直呼羨慕。

活動近尾聲，除壓軸抽好宅活動，並將抽出近兩百個獎項，包含福特六和汽車提供的Ford Kuga 百萬旗艦運動休旅ST-Line X、HONDA重機、長榮航空公司全額贊助的日韓機票、金牌好棧四季住宿券以及環球購物中心、大江、統領百貨的購物禮券等玲瑯滿目好禮。郭局長也請民眾務必把握明(7)日24:00前的最後發票登錄機會，趕緊登錄手邊的500元以上於桃園消費之發票，把大獎帶回家。