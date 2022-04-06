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傳陳菊震怒監委彈劾會缺席嚴重　監院駁：僅是鼓勵踴躍出席

▲▼監察院長陳菊主持「行政院巡察後記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

外傳監察院長陳菊日前指出，監察委員出席彈劾審查會行使彈劾權，是監察權的核心之一，卻有不只一位監委出席狀況不佳，甚至在21次彈劾審查會中缺席19次。對此，監察院秘書長朱富美6日表示，陳菊的確有跟監委交換意見，但僅是鼓勵踴躍出席會議，「媒體報導震怒並不是事實」。

媒體報導，陳菊在今年1月的談話會中表示，出席彈劾審查會行使彈劾權，是監察權的核心之一，卻有不只一位監委出席狀況不佳，甚至在輪到該出席的21次彈劾審查會中缺席19次，「傳出去能聽嗎？」

立法院司法及法制委員會6日邀請朱富美列席說明立法計畫，國民黨立委曾銘宗質詢時提及，前陣子陳菊有震怒，認為監察院最重要的就是彈劾案，但是竟然有監委缺席19次會議，而且還不只一位，詢問這是哪位監委。

朱富美回應，媒體報導陳菊震怒，這件事並不是事實，陳菊在例行的談話會跟監委就彈劾案進行討論，希望監委能夠踴躍出席，的確有交換過意見，但是並沒有媒體報導所講的次數、震怒等問題，僅是鼓勵監委盡量在執行公務時，能夠排開固定的時間多加參與。

曾銘宗批評，大家以為陳菊有震怒，連院長都沒有震怒，難怪很多人希望監察院關門，21次會議竟然有19次沒有出席，而且還不只一個人，連執政黨都要把監察院廢掉，質疑這麼偉大的監委到底是誰。

朱富美表示，監察委員依據憲法獨立行使職權，「所以委員行使彈劾案部分，我們都不能過問，也不會知悉」，有關這部分的統計資料，監察院並不會去打聽。

曾銘宗追問，監察院以後要不要公佈出席的情況，朱富美僅說，「委員今天的建議，我們會帶回去跟監委報吿」。

曾銘宗揚言，監察院如果沒有公布出席情況，明年絕對不會讓預算通過，因為這是憲法賦予監委的職權，立委每天都要到立法院簽名、簽到，「監委要來就來、不想來就不想來，這當然要公布」，詢問監察院什麼時候可以正式答覆立法院。

朱富美說明，因為彈劾本身是一個很重大的機制，「只要在法令上沒有問題，我們就會朝這個方向往更開放、透明的方向進行」。

▼監察院秘書長朱富美。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法及法制委員會 監察院秘書長朱富美。（圖／記者屠惠剛攝）

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