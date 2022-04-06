專騙同鄉！搞地下匯兌還「到府收款」　越南女移工詐200萬

▲南投警方逮捕詐騙外籍移工的地下匯兌集團成員（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名越南籍女性移工以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭，吸引有匯款需求的移工交付大量金額，以地下匯兌之方式寄錢給家鄉親友，還因應近期疫情升溫而提供「到府收款」服務、詐騙同鄉大筆血汗錢，從中獲取不法暴利高達200萬元；警方日前於台中市逮捕該名女子，訊後依違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪嫌等移送法辦。

南投警分局調查，該名越南籍女子居無定所，又以非固定地點之小蜜蜂模式招攬代客匯款，也很有「防疫觀念」地直接到被害人的工作地點、移工宿舍等處收取款項，犯案地點涵蓋中彰投地區，在在增加查緝難度；被害移工原本還認為同為「自己人」又服務貼心，不疑有他，直至接到家鄉電話，才知道辛苦儲蓄的血汗錢已被地下匯兌集團騙走，而非如期轉至親友口袋中。

南投分局接獲報案後，立即成立專案小組積極偵辦，在比對分析上百支監視器影像後，專案小組推測該女可能出沒時間、地點，兵分多路於其可能住處及行經地點埋伏，最終在台中市順利查獲正要買早餐的嫌犯，將其帶返到案。

南投分局長潘仕能指出，《銀行法》第29條明確規定：若非銀行而辦理國內外匯兌業務，可處3至10年徒刑，得併科1000萬至2億元罰金；該分局轄區涵蓋南崗工業區，外籍移工人數逾6400名，地下匯兌風險性高且觸犯台灣的《銀行法》，呼籲移工朋友若有需求，應循合法管道申請，對於地下匯兌之不法分子也將持續向上溯源追查。