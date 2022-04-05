月薪3萬超愛買不夠花！他第1次入坑當車手　「零進帳」就落網

▲警方在李姓男子領取的3個包裹內發現5張被害人的金融卡。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名李姓男子因賺的薪水不夠花用，竟跑去當車手，聽從詐騙集團指示前往物流店領取包裹，因神情緊張且形跡可疑，遭到警方盤查，赫然發現3個包裹內有5張被害人的金融卡，他見事跡敗露，只好坦承犯案，警方訊後續追詐騙集團上游，全案移請高雄地檢署偵辦。

三民第一分局長明所員警於2日執行便衣勤務時，在建國一路上的一間物流店外，發現32歲李男先是騎乘機車在店外徘徊後離去，約1小時後又發現李男徒步返回，接著不停講電話，隨後便走進物流店領取包裹後神情緊張快步離去，便衣員警驚察覺有異上前盤查。

▲李姓男子月薪3萬不夠花，跑去當詐騙車手賺外快，結果還沒賺到錢就被逮。（圖／記者吳世龍翻攝）

李男先是辯稱替母親領取包裹，隨即又改口說是接獲朋友通知才前往領取，警方一聽後就懷疑他是詐騙集團成員，再經他同意下，帶回派出所並打開領取的3個包裹，結果在包裹內發現5張金融卡，全是被害人在應徵工作時遭騙取的金融卡及提款卡，確認李男就是為詐騙集團成員的「取簿手」。

警方表示，李姓男子有正職工作，月薪大約3萬元，但他喜歡追求時下流行商品，像是iPhone Pro Max等科技產品，賺的錢永遠不夠花，他自稱是第一次犯案，經查確實沒有前科。

警方調查，該詐騙集團於網路社群軟體以應徵工作為由，騙取被害人之金融卡及存摺，做為人頭帳戶使用，而被捕的李男表示，領取一次包裹並且送達即可抽傭新台幣1000-2000元不等。警方訊後持續追查詐騙集團上游，並將他依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。