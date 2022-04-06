墾丁台灣祭衝擊！義守禁參加學生入校　高科大4／10前線上學習

▲有確診者曾參加墾丁台灣祭。（圖／翻攝自台灣祭Taiwan Music Festival FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

5日新增216例本土，再創今年新高，也是連5天破百例。由於墾丁台灣祭活動有確診者參加，衝擊當地大學，高科大考量學校校區幅員廣闊且學生人數眾多，宣布4/10前全校採取線上學習模式；另外，義守大學也宣布，禁止參加台灣祭的老師、同學到校上班上課，4/11之後才可以，並需快篩及採檢。

清明連假期間新一波國內疫情升溫，加上墾丁台灣祭活動有確診者參加，高科大宣佈預防性措施，4月10日前全校採取線上學習模式，並同步啟動分流辦公。

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▲高科大宣布線上學習到4/10。（圖／翻攝自高科大官網）

校方表示，考量學校校區幅員廣闊且學生人數眾多，因此採取線上學習模式避免疫情傳染風險，成為高雄第一所公佈預防性採取線上學習措施的學校

另為防疫考量，高科大即日起除洽公外，暫停校外人士進入校園運動。目前高科大防疫小組已全面啟動，包括教務處負責協助全校線上學習相關事務，校安中心也維持校區人員進出管制，學務處已在春假前公告全體師生，凡收到細胞簡訊或需自主健康管理者均列入追蹤關懷名單，精準掌握校內人員健康狀況。

同樣因應墾丁台灣祭確診案例，義守大學也宣布只要4/1、4/2有參加活動的老師、同學，4/3-4/10皆不能到校上班上課，4/11才能到校。另外，有收到細胞簡訊的師生必須進行快篩及採檢，並立即通報校方。