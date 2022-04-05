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社會 社會焦點 保障人權

傷害通緝犯繳不出罰金　找棋牌社借錢救急遭拒榔頭砸店

記者張君豪／台北報導

怎麼會有這麼掉漆的通緝犯！台北市萬華區長沙街二段某棋牌社3月26日凌晨遭到歹徒砸毀店家大門玻璃、兌幣機，粗估損失逾20萬元新台幣！警方獲報展開調查，結果發現是名林姓傷害通緝犯，因繳不出易科罰金到該棋牌社借錢遭拒，這才分而砸店洩憤，但通緝犯登門到店家要錢砸店實在太離譜，警方當晚火速逮捕砸店主嫌林男（41歲）約談涉案共犯2人到案。

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示：3月26日2時36分轄區西門町派出所接獲報案，長沙街二段某棋牌社遭歹徒毀損，陳姓負責人向警方表示！3名男子持榔頭毀損大門玻璃、兌幣機，初估損失20餘萬。

警方獲報組成專案小組，調閱案發前後監視器，鎖定主嫌為林姓通緝犯（41歲）並於26日17時許在新北市板橋區中山路一帶逮捕林嫌，警方並在27約談共犯吳嫌（46歲）、徐嫌（42歲）到案說明。

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男因籌措不出易科罰金找萬華區某棋牌社借錢遭拒，憤而率眾砸店離去時3人身影遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，林嫌曾因傷害罪遭判刑5個月，未到案而遭台北地檢署通緝，他因籌措不出易科罰金，曾在3月17日曾開設棋牌社的陳姓負責人借貸，但遭陳男拒絕，林嫌3月18日再次前往該店索討費用、櫃檯人員被逼迫提供7千元新台第，林男仍嫌金額太少，自覺店家態度讓他沒面子、這才夥同二名共犯前往該店毀損洩憤，警詢後依妨害秩序罪、恐嚇罪、毀損罪移送偵辦。

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