每日確診多少例可接受？柯文哲酸：民進黨選戰小組會討論

記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情爆發，連假期間甚至連續破百例；由於中央開放舉辦大型活動，但又追求清零，也引來外界對於防疫政策的質疑。針對每日多少例確診是可以忍受的？民眾黨主席柯文哲認為，選舉的因素下去，每個人腦袋都長得不一樣，叫陳時中講他也不敢講，「恐怕是民進黨會拿去選戰小組討論」。

▲台北市長柯文哲參訪赫曼咖啡觀光工廠。（圖／民眾黨提供）



柯文哲表示，疫情是一定會慢慢蔓延，很簡單，一開始邊境每天進來確診超過100例，「一天就算了，已經兩三個禮拜每天100例，我就知道這已經是國內會產生感染，閃不掉」，問題是如果邊境要開放、病例會進來，如果在境內維持低度感染，這大家就要講好。

媒體追問，覺得一天幾例是合理的？柯文哲說，通常這也不是柯文哲一個人決定，不過他認為，從韓國的例子，過去看日本是這樣，日本在這次爆發之前有4波，我大概知道日本的臨界值是多少，這次有超過臨界值就燒上來，但日本畢竟還是成熟國家，又可以壓下去。

至於韓國，柯文哲認為，韓國是非戰之罪，韓國照理來講醫學上也不是很差的國家，韓國這次出問題是因為總統大選，因為總統大選造勢活動，所以一下感染又爆發。

「結果最慘的是，選舉結果是在野黨贏。」柯文哲說，在野黨是5月上任，這段時間不關他的事情，可是對執政黨來講他5月就要下來，他也沒有那麼積極，所以造成韓國3月多到現在整個新增案例居高不下。

柯文哲說，這是我們最擔憂的問題，今年是台灣的地方選舉年，如果純粹科學，拜託，我們都是專家，選舉的因素下去，每個人腦袋都長得不一樣，「所以為什麼大家不敢講，到底每天維持多少新增案例是可以忍受的？你叫陳時中講他不敢講」。

「我看這也不是他可以決定的，恐怕是民進黨會拿去選戰小組討論。」柯文哲說，所以是這樣，每次講說台灣不是全世界跑最前面的國家，每天看其他國家再想一想台灣，今年是選舉年，我最擔心的是政治去干擾專業，這才是我內心最擔心的。