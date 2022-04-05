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明起再連吃3天！頂呱呱「180元爽嗑1斤雞」驚喜加碼了

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞加碼再吃3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來吃爆！頂呱呱「經典1斤雞」3月底暌違半年再度回歸，各門市完售速度驚人，讓不少人哀嚎「根本買不到！」聽見粉絲心聲，業者驚喜宣布再加碼，4月6日至4月8日限時3天登場，滿滿600克炸雞只要180元就能爽吃，且門市、外送平台一樣同享優惠，這次可不能再放過。

頂呱呱「經典1斤雞」宣布加碼再吃3天，整整600克的炸雞只要用180元就能吃到，且外送平台也有快閃220元優惠價，4月6日至4月8日限時3天開吃，每人限購2份，數量有限、售完為止；頂呱呱經典原味炸雞因多汁再加上沒有厚麵皮深受粉絲喜愛，業者也透露這恐怕是最後一次以該優惠價販售，鐵粉一定要好好把握這3天的下殺小確幸。

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券。

另，漢堡王也祭出最新「豪氣霸王省限定優惠券」，一共有7大系列共42組優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

同步還有超俗百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元，即日起至5月29日限時開跑。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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