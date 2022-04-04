布查平民「遭行刑式槍殺」恐逾300人慘死　俄怒控美國在搞鬼

▲烏克蘭布查鎮（Bucha）屍橫遍野，還發現280人亂葬崗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

烏克蘭奪回基輔近郊城鎮布查（Bucha）後，在當地發現20幾具平民遺體倒臥路邊，還有一處280人亂葬崗，許多死者從後腦勺遭「行刑式槍殺」，初步估計恐逾300死。但俄羅斯否認此事，指控一切都是美國「下令」的陰謀。

《衛報》、《美聯社》及《法新社》報導，布查鎮從戰爭第3天起就遭佔領，居民受困激烈交火中，在沒有水電的艱困環境下生存，直至3月31日炮擊停止。外媒記者們表示，當地住宅區出現炸藥造成的巨坑，街上散落無數瓦礫、汽車殘骸及倒塌電線，甚至還有至少21、22具平民遺體，有些人身上出現遭遇酷刑的痕跡，有些人雙手雙腳被綁、頭部中彈。

▲法新社及美聯社記者都指出，他們在布查鎮街道上看見20幾具平民遺體。（圖／路透）

布查鎮鎮長費多魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，死者被俄軍「從脖子後面開槍」射殺，總統發言人尼基福羅夫（Sergiy Nikiforov）也說，「我們發現了亂葬崗，有人雙手雙腳被綁起來，後腦勺上有彈孔。」基輔市長克利欽科（Vitaly Klitschko）於3日造訪當地後表示，確切遇難人數仍不清楚，但「我們相信超過300位平民死亡，這不是戰爭，這是種族滅絕，對烏克蘭人民的種族滅絕。」

不過，俄羅斯外交部對此反駁，並且指控美國「下令」產出布查鎮死去平民的畫面，就是為了責怪俄羅斯。發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）於3日晚間表示，「誰是挑釁的背後主使？當然是美國及北約。」她也說，相關畫面一出，西方國家立刻發聲譴責，顯示這些報導都是玷汙俄國聲譽的計畫。不過，她沒有提供證據證明其說法。

俄否認殺害布查鎮平民 要求安理會開會談烏克蘭挑釁破壞和談

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