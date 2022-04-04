俄否認殺害布查鎮平民　要求安理會開會談烏克蘭挑釁破壞和談

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭奪回基輔郊外布查鎮（Bucha）後，發現當地有一處280人亂葬崗，許多人被從後腦勺「行刑式」槍殺。不過俄羅斯否認此事，要求聯合國安理會4日召開會議，談論烏方藉由布查發起挑釁來破壞和平談判及升級暴力。

塔斯社引述俄國防部3日說法指出，所有俄軍早在3月30日就撤出布查，但所謂的「犯罪證據」卻在4天後才出現，正是烏克蘭安全委員會官員抵達當地的時間點，基輔政權公布的俄方犯罪證據照片及影片是挑釁行為。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）透過Telegram說，「俄羅斯要求聯合國安理會針對烏克蘭軍隊及激進份子在布查的挑釁事件召開會議，『基輔政權』下一個犯罪想法的意圖，就是破壞和平談判和升級暴力」。

▲布查（Bucha）亂葬崗長近14公尺。（圖／路透）

烏克蘭宣稱重新掌控整個基輔地區之後，當地平民遭到俄軍屠殺的影像接連流出。法新社攝影記者3日在布查目睹至少20具屍體，其中16具橫躺街道、3具在馬路中央，還有1具遺留在被炸毀的房子裡。有1具男性遺體雙手被用白布綁在背後，還有遺體倒在腳踏車旁，似是騎車時遇害。

布查市長阿納托利（Anatoly Fedoruk）表示，鎮上到處屍體橫陳，所有死者都是從後腦勺被槍殺，至少280人被埋葬在同一處亂葬崗。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3日表示，對於布查鎮平民死亡的照片感到震驚，呼籲進行獨立調查。

►烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺 俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

►基輔亂葬崗空拍圖曝！ 長達14公尺埋280人