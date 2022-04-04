加州沙加緬度驚傳槍擊案「6死10傷」　民眾在槍響中尖叫奔逃

▲美國加州首府沙加緬度（Sacramento）3日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國加州首府沙加緬度（Sacramento）市區今晨發生槍擊案，至少6死10傷。推特上相關影像顯示，人們在街上尖叫狂奔，同時後面傳來一陣迅猛的槍聲，現場可看到多部救護車。

綜合路透社與美聯社報導，事件發生於太平洋時區凌晨2時（格林威治時間9時）左右。沙加緬度警長萊斯特（Kathy Lester）在記者會上表示，當時警方正在巡邏這個區域，突然聽見槍響。

員警抵達現場後發現街上聚集大批群眾，有6人已經死亡，另有10人自行就醫或是被送往醫院。警方未提供有關他們傷勢的消息。

當局目前還不知道犯嫌人數，呼籲民眾協助提供作案者的身分訊息。萊斯特未說明作案槍枝類型。

案發區域有許多餐廳和酒吧，且位於前往金州第一中心（Golden One Center）的路上，那裡是美國職籃NBA沙加緬度國王的主場。當局要求居民遠離該區。

英國廣播公司（BBC）指出，案發區域離州議會大廈也只有幾條街。

活躍於社區事務的民眾艾克希亞斯（Berry Accius）說，他在槍擊案發生後不久到達現場，看到「一名年輕女孩身上有一大灘血」，「一名女孩大叫『他們殺了我的姊妹』」，還有一名母親趕忙詢問自己的兒子是否安好。

艾克希亞斯說：「你曉得的，混亂、創傷，一大堆你不會想看到的事。」

32歲的哈里斯（Kay Harris）表示，事發當時自己正在熟睡，突然有家人打電話來說，她的兄弟可能已經遇害。

哈里斯說，她的兄弟可能是去第10街一家名叫倫敦（London）的夜店。

警方已將這家夜店周邊街道圍起來，黃色的警方封鎖線在晨間的微風中顫動。哈里斯一直在周邊徘徊等待消息，她說：「這真是無謂的暴力行徑。」

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