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嘉義文化路人潮擠爆！一張照「看不到盡頭」　網抖：大家無感了

▲人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）

▲人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（3日）是清明連假的第2天，雖然本土疫情升溫，但出遊人潮並未受到太大影響，嘉義文化路夜市晚間也湧現大量人潮，讓不少網友看了也相當擔心，直呼「唉…又是連假，又是人擠人，這樣怎麼做好防疫？」

隨著清明連假到來，各地風景區美食名店無不擠滿人潮，嘉義市著名文化觀光夜市也湧進水洩不通排隊買吃喝的人們。當地知名粉專《綠豆嘉義人》就放上商圈人潮不見盡頭的照片，只見大街上密密麻麻全是來逛街民眾，整條路幾乎都看不到空隙的地方，民眾雖然緊戴著口罩，但是正值疫情期間，一群人肩並肩逛街，很難維持社交距離。

▲人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）

而各地人潮湧入當地文化路，也讓不少當地民眾及網友為此感到擔心，紛紛表示「外來的遊客不知道有無帶來病毒呢…真恐怖喔」、「危險要中鏢了啦」、「天佑嘉義」、「也沒人在擔心疫情呀⋯」、「大家好像無感了」、「這樣篩起來才熱鬧是嗎？自求多福吧」、「一堆邊走邊吃的」。

清明連假期間，除了嘉義文化路夜市爆人潮，墾丁大街接連兩天也都驚現爆炸人潮，估計超過1萬人次。此外，枋寮警分局也透露，昨（2）日南下車輛達3萬7千輛次，僅次於春節連假第1天的3萬8千輛次，顯示清明連續假期出遊人潮並未因疫情延燒而影響。

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

▲墾丁大街現人潮 。（圖／民眾提供）

據了解，今天本土病例新增183例，基隆市39例、台北市19例、新北市71例、桃園市22例、新竹縣15例、新竹市1例、台中市3例、高雄市1例、屏東縣3例、宜蘭縣7例、花蓮縣1例、金門縣1例。

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