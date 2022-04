俄從未掌握制空權　英國防部：烏克蘭防空能力仍具威脅

▲一架俄軍直升機4月1日在烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)附近飛行。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今約5周,在俄軍退出基輔等北部戰線後,烏克蘭宣布奪回整個基輔地區的控制權。英國國防部2日公布最新情報,俄羅斯軍隊上周的空中行動範圍集中在烏克蘭東南部,儘管持續試圖削弱烏軍防空能力,但俄羅斯無法發現並摧毀烏克蘭的防空系統,因此未能掌握制空權。

英國國防情報局(Defence Intelligence)2日在推特上公布關於俄烏戰爭的最新報告,據觀察,俄空軍上周的行動範圍大量集中在烏克蘭東南部,研判可能是俄軍開始將軍事行動和部隊集中至東南區域所致。儘管俄軍正在盡力削弱烏軍防空能力,但目前烏克蘭依舊對俄羅斯的導彈和空中行動構成重大威脅。

英國軍方認為,俄羅斯軍機在烏克蘭中短程防空系統面前不堪一擊,俄方無法順利找到並摧毀烏軍的防空系統設備,導致俄羅斯試圖在烏克蘭取得廣泛制空權的努力遭受嚴重阻礙,也進而影響到俄軍支援許多前線地面部隊推進的能力。

